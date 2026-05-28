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▲i-dle這次的澳洲墨爾本演唱會中，2樓呈現一片黑，人群只有在搖滾區與1樓。（圖／翻攝自i-dle 아이들FB）

韓國女團i-dle日前才宣布取消北美的10場巡演，被猜測是因票房與票價有關。不料在昨（27）日的澳洲墨爾本演唱會中，似乎同樣票沒賣完，2樓的觀眾席一片黑，似乎因沒有人而被蓋上黑布，再度引發熱議。不少網友點出關鍵，認為將團名從(G)I-DLE改為i-dle後，人氣就不如以往，直言：「改名是敗筆。」i-dle昨日在墨爾本的羅德拉沃競技場（Rod Laver Arena）舉辦《SYNCOPATION》演唱會，不料在事後公開的大合照中，被發現2樓似乎因沒人坐，而被蓋上了黑布，人群只有在搖滾區與1樓，再度引發票沒賣完的猜測。有人指出，i-dle在之前的巡演中，票都賣很好，但這次幾乎只有台灣賣完，好奇為什麼突然變成這樣，猜測可能是太多團體開演唱會、或是票價太高等原因，所以才會導致票房不佳。不過有網友點出，i-dle似乎在改名後，人氣就不如以往。事實上，i-dle原名為(G)I-DLE，在2025年、出道7周年之際，突然宣布改為i-dle。而這個改名的決定，也讓大家認為是人氣下滑的主因，「一切從換團名後一落千丈」、「泰國場好像都沒完售，是發生了什麼事嗎？感覺改名後運勢就不太好」、「2025年改團名開始走下坡了，看看北美巡迴演唱會都取消了。」事實上，i-dle原本預計要在加拿大、美國、墨西哥等地開唱，預計有10場演出，但上個月卻突然宣布取消，對於取消原因，經紀公司Cube娛樂強調是基於全球活動布局、當地安排與多項條件考量，未來會以更完善的演出內容與粉絲見面。然而，外界則猜測跟這幾年「白金票價」機制（由售票系統根據市場需求自動調整價格）有關，加上黃牛不斷炒高價錢，買一張票就可能讓粉絲荷包大出血。再看這次北美場，最低票價就從台幣6000元起跳，本身門檻就偏高，也被點名是票房表現受影響的關鍵原因之一。