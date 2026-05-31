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▲吳永吉近年來熱愛耐力型運動，社群網站上不少參加比賽的照片。（圖／翻攝自 吳永吉（吉董）臉書）

▲「董事長」樂團無勇及（右三），今年已個人專輯入圍金曲獎最佳台語男歌手獎。（圖／翻攝自 IG@thechairman_tw)

入圍第37屆金曲獎最佳台語男歌手的吳永吉，其實正是「董事長」樂團的吉他手與主唱吉董，他以個人首張台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》受到青睞，將爸爸當礦工、小時候在瑞芳的生活等，都以歌聲留下紀錄。他從礦工之子到走進樂壇、再由樂團一員到個人的作品受到獎項關注，一路上頗多轉折，更曾經鬧出和樂壇才女何欣穗未婚生女的風波，也曾成為華語歌壇第一位完成226公里超級鐵人賽完賽的代表。「吉董」吳永吉從住瑞芳海邊的礦工之子，當過蛋糕店的麵包學徒、念過影視科，在和二哥借了把木吉他之後，才發現自己創作靈感大噴發，此後陸續加入「骨肉皮」等樂團，1997年和何志盛（冠宇）、杜文祥（小白）、林大鈞（大鈞）、於培武（金剛）合組「董事長」樂團，一起闖蕩樂壇，隨著專輯入圍金曲獎，知名度也日漸提升。不過2014年他卻被揭露是樂壇創作才女何欣穗女兒的爸爸，何欣穗是未婚生產，他則是身為人夫卻和外遇對象有了愛的結晶，曾是搖滾圈內大八卦。根據當年媒體報導，吳永吉和何欣穗是因為幫蔡英文助選而結識，在國外孕育了女兒，何欣穗還以44歲高齡孕婦之姿生產，事後吳永吉的妻子知情，雖然不能接受，還是為了彼此的3個小孩最終選擇原諒。當事情被週刊報導、公諸於世，吳永吉沒有否認，卻有沒有高調解釋太多，只回覆「謝謝關心」，而經紀公司也只表示不會過問藝人私事。此後董事長持續推出的專輯，也依然得到金曲獎提名的肯定，沒有因為吳永吉的緋聞影響被關注的程度。他近年來則將注意力分了一部分放在運動賽事上，除了2023年完成人生第一場226公里的超級鐵人3項比賽，晉身首位華語歌壇的挑戰者並完賽，熱愛耐力型運動的他，更每年參加高達超過15場賽事，成為名符其實的歌壇運動領頭羊。去年底對吳永吉最有意義的事，則是首張個人台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》推出，強調要寫出礦工爸爸的一生、寫出童年時在瑞芳街上的生活，想做一張以礦工為概念的專輯。首支單曲不但就叫〈礦工兄弟〉，邀請金曲獎最佳作詞人武雄一起創作，武雄也有個當礦工的爸爸，兩個礦工之子通力合作，冥冥中也是上天巧妙的安排，這首歌也又讓武雄入圍最佳作詞人獎，和吳永吉是否雙雙上台領取榮耀，就看6月27日金曲獎頒獎典禮上揭曉的結果會如何。