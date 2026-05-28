威力彩第115000043期今（28）日晚間開獎，由於先前頭獎已連續24期槓龜，因此今晚威力彩頭獎金額高達6.5億元。威力彩開獎時間在晚間20點30分，台彩將透過直播陸續開出威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩與4星彩獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文為您即時更新5月28日（四）最新開獎號碼，快來看看今晚會不會成為全台最強幸運兒！
🟡5月28日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：20時30分起開獎。
今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。
3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主
威力彩玩法一次看！一注多少、怎麼選號、獎金得法
威力彩獎金來到6.5億了，快來看看怎麼下注！威力彩玩法採兩區選號制，投注時需先從第一區01至38中挑選6個號碼，再從第二區01至08中選出1個號碼，每注金額100元。
民眾購買時也要留意截止時間，當期最後投注時間為開獎日晚間8時，並固定於每周一、周四晚間8時30分直播開獎。開獎時，第一區會隨機開出6個號碼，第二區再開出1個號碼，組成當期完整中獎號碼。
至於中獎規則，只要第一區對中任一獎號，且第二區也成功對中獎號，即符合普獎資格，之後再依照對中球數不同，區分頭獎、貳獎、參獎等獎項。若想抱回頭獎，則必須第一區6個號碼全數命中，同時第二區號碼也完全對中，才能獨得頭獎獎金。根據台彩官網資料，威力彩頭獎機率約為2209萬分之一。
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今彩539：20時30分起開獎。
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