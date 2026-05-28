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華南金控今（28）日舉行法人說明會，公布今（2026）年前4個月獲利破百億元，年增6成，高資產業務成長翻倍、海外獲利強增95%。至於外界關注「公民併」等合併議題，總經理蕭玉美表示，目前還是先以內部成長為主，對於併購抱持開放態度，並依循3原則辦理。對於房市部分，華南銀行風險管理群副總經理謝和君認為，今年仍將維持「低量盤整、價格緩步修正」格局，隨著修正期拉長，建商可能走向讓利階段，增加房價修正壓力。華南金今年首季營運績效，儘管全球經濟受高利率與地緣政治干擾，台灣受惠於AI科技發展，展現韌性與成長動能，集團整體營運強勁，業務動能齊發，首季自結稅後淨利76.60億元，年成長44%，每股稅後盈餘（EPS）0.55元，獲利續創高峰。金控及銀行、證券、產險、創投、AMC等子公司第1季獲利分別創下同期新高。今年累計前4個月合併稅後淨利111.14億元，突破百億元，年增60%，再度刷新歷史同期最高紀錄。華南金核心子公司華南銀行2026年第1季稅後淨利61.41億元，年成長18%，主要受惠調整存放款結構，利差及NIM同步提升，以及財富管理業務大幅成長19%，其中手續費淨收益成長16%、更創歷年單季新高。累計前4月稅後淨利84.47億元，年成長23%，業務動能同步持續成長，其中利息淨收益成長9.42%，手續費淨收益成長21.13%。4月底國內外放款成長2.6%，尤其外幣放款成長16%，且3月底中小企業放款市占率6.99%，於全體金融機構排名第4名；高資產業務截至4月底止客戶數2,867戶，年成長166%，AUM達新臺幣2,430億元，年成長率134%；累計前4月OBU及海外分行(不含大陸分行)獲利18.97億元，年成長95%，獲利占銀行稅前淨利提升至18.5%。至於子公司華南永昌證券2026年第1季稅後淨利11.30億元，為去年同期的5.3倍，主要台股交投熱絡與市場行情推升所致，成長率為券商同業第3名，EPS為1.73元持續蟬聯公股券商之冠；第1季複委託交易量年增102%、承銷業務收入年增803.3%、經紀業務收入年增84.5%；經紀業務市占率2.59%與融資餘額市占率5.15%領先公股券商。累計前4月稅後淨利19.32億元，年成長733%。子公司華南產險稅後淨利5.06億元，年成長超過5成，主要獲利來源以車險及意外險為主，且整體損失率優於去年同期所致，EPS 2.53元；累計前4月稅後淨利6.96億元，年成長60%。首季簽單保費收入續創歷年單季新高，且較上季成長42.1%，市占率5.45%。其餘子公司創投前4月稅後淨利4.77億元，AMC前4月稅後淨利0.53億元，投信也同步獲利，整體呈現獲利動能強勁。華南金總經理蕭玉美強調，集團未來將持續秉持5個策略，以持續壯大營運規模，為股東創造優質及永續的獲利，包含一、提高資本使用效率，以提升利差及手收；二、調整獲利結構，強化海內外企業金融及發展財富管理；三、導入金融科技，精準行銷，獲利多元化；四、發揮集團共銷，提升營運綜效；五、強化風險管理及子公司績效管理。對於外界關注第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信「四合一」整併，蕭玉美表示。目前還在評估進行中，由於上市公司必須依照法定程序辦理，若未來有具體進展，會依規適時對外揭露、公開說明。至於近來市場關注的「公民併」等併購議題，蕭玉美說，因應近來民營金控整併案的推進，可能重整市場格局，華南金對於合併案採取開放、務實且全方位的思維，只要有助於提升長期競爭力、綜效、獲利及股東價值，是抱持開放的態度。不過，她也提到，目前還是先以內部成長為主，持續深化在企金、外匯、個金、財富管理等核心業務，以及集團共銷與數位化轉型。對於外部潛在購併策略，會以追求獲利多元化、明確併購策略及評估、合意整併等3個原則進行，避免造成金融市場的影響。