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今年轉戰韓國職棒（KBO）並投出王牌身手、受到韓華鷹球迷喜愛的台灣左投王彥程，今（28）日首度作客昌原NC PARK對戰NC恐龍。賽前帶著3連勝與並列韓職勝投王氣勢登板的他，此役卻遭遇控球亂流，用62球苦撐2局失掉4分退場，寫下開季以來首度未能投滿5局、也是最短局數先發的紀錄，目前第四局韓華鷹已經陷入2：6落後。王彥程賽前戰績5勝2敗、防禦率2.72，前10場先發皆展現高度穩定度，每場都能投滿5局。然而稍早迎戰NC恐龍，一開局控球就亮紅燈，首局便連續保送加1支安打，被攻佔滿壘，隨後頂住壓力，三振強打戴維森（Matt Davidson）並讓權熙東擊出飛球出局，但對決金亨俊時，再度投出保送丟掉1分。即便先發陷入苦戰，韓華鷹隊友在進攻端仍給予火力支援。第二局姜白虎敲出陽春砲將比分扳成 1：1 平手；但2局下王彥程再度失守，遭到NC恐龍打者朴時元狙擊，挨了一發右外野方向的陽春全壘打，讓球隊再度陷入落後。3局上，韓華鷹金泰延再度挺身而出，回敬一發陽春全壘打，將比數追平成2：2。王彥程續投第3局，仍舊無法找回壓制力，一上場就被朴健祐敲出安打，隨後又被戴維森揮出帶有1分打點的二壘安打，再度讓出領先優勢。眼看王彥程今日狀態欠佳，韓華鷹教練團果斷在3局下無人出局、二壘有人的情況下將其換下場。總計王彥程今日先發2.0局，共用62球、其中27顆為壞球，被敲出4安（含1轟）、另添2次三振、2次四壞球與1次觸身球，總計失掉4分。