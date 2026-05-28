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台灣人赴日本詐騙案件近年來層出不窮，且涉案年齡有越來越低的趨勢。日本福岡縣警方今（28）日公布一起電話詐騙案件，一名台灣女子涉嫌與同夥利用假警察詐騙手法，騙走一名83歲婦人600萬日圓（約118萬元新台幣），將現金藏匿於超商女廁，警方逮人後發現，女子自稱還是高中生，年齡竟只有17歲。根據RKB每日放送與每日新聞報導，今年4月15日晚間，一名17歲、自稱女高中生的台灣籍少女，因涉嫌將透過假冒警方的電話詐騙所得600萬日圓犯罪收益藏在埼玉縣戶田市的一間便利商店內的廁所內遭到逮捕。這名台灣女子因涉嫌違反《組織犯罪處罰法》，遭到田川警察署逮捕，警方調查，他是今年3月從台灣入境日本，無固定住處，警方認為詐團使用的是近期常見游擊式詐騙手法，女子來日本當車手負責轉運詐騙贓款，接著立刻返國。根據警方說法， 少女3月底以短期滯留資格入境日本，依同夥指示，在福岡縣收取詐騙贓款，再搭乘新幹線前往埼玉縣藏現金。女高中生供稱，原本是她的朋友要做「搬運裝有現金信封的打工」，但她代替朋友接下這份工作，因此才來到日本。面對警方偵訊時，這名女高中生對於詐欺案表示「不想多談」，但對於將現金藏在廁所、涉嫌違反《組織犯罪處罰法》一事則坦承犯行，卻表示自己「沒有犯錯」。