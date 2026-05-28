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馬英九基金會風波愈演愈烈，三人調查小組成員李德維日前公開馬英九大姐馬以南，傳給前國安會秘書長金溥聰「停止傷害英九」的簡訊，遭金溥聰駁斥並揚言提告，馬以南透過律師表態願意到法院提證釐清。金溥聰今（28）日接受政論節目《少康戰情室》專訪時，直言這起事件很詭異，並提到今年3月曾接到馬以南電話，對方問：「你是不是在糊弄馬英九？」他當下認為對方講話不妥、拒絕交談便隨即掛斷電話。對於馬以南表明願上法庭，金溥聰展現強硬態度回應：「她要講，就來啊！就事論事把疑雲掃除。」針對馬以南向法院聲請對馬英九進行「輔助宣告」，金溥聰透露，馬英九曾兩度親自致電馬以南確認，第一次詢問時，馬以南全盤否認，直到馬英九親自向法院查證確有此事並二度詢問，馬以南才坦承，並辯稱「我是為你好」，金溥聰直言「她的可信度真的是可以再加強一下」，且調閱通聯紀錄就能讓真相大白，自己7、8年來也從未更換過手機，絕無漏接簡訊的可能。至於基金會前執行長蕭旭岑等人遭控涉嫌違紀，外界關注馬英九與金溥聰是否會採取法律行動。金溥聰表示，目前尚未做出最終決定，打算再給馬英九一、兩天的時間沉澱與思考。他坦言，馬英九目前的態度有些猶豫，「有時候想A，有時候講B」，容易受到各方資訊影響而改變心意，因此會等過幾天後，再做出是否提告的決定。