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2026地方大選年底登場，台北市長蔣萬安爭取連任，民進黨確定派立委沈伯洋角逐，《TVBS》民調中心27日公布最新民調，現任市長蔣萬安以58%的支持度，大幅領先沈伯洋的30%，雙方差距28個百分點。媒體人黃暐瀚分析三大關鍵，首先是蔣萬安目前遙遙領先，連任問題不大；但這份數據也同時證明，沈伯洋正是目前綠營在台北市開出的最強底牌。黃暐瀚對比TVBS今年一月底的民調指出，當時蔣萬安不論是對上鄭麗君，民調是62%比25%；或是對上王世堅，民調是60%比27%，勝負差距都在33個百分點以上。而沈伯洋是目前唯一支持度突破三成、並成功將蔣萬安壓制在六成以下的綠營選將，展現了不同以往的凝聚力，綠營基本盤已浮現。不過黃暐瀚也強調，民調數字不等於選舉結果。他舉出過去三次大選的TVBS封關民調與實際得票對比，不論是蔡英文、陳時中或賴清德，最終得票率都比民調高出6到12%不等；考量到調查方式剔除無投票意願者，以及綠營支持者常婉拒回答的機構效應，綠營選將最終得票率通常有「再加5%到10%」的空間。因此，初登場就拿下30%的沈伯洋，最後依舊非常有機會衝破40%得票率，挑戰50萬票大關。