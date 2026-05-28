我是廣告 請繼續往下閱讀

偷拍零容忍 衛福部：醫療機構禁用密錄設備

多家醫美診所爆發針孔偷拍，地方衛生局啟動跨局處「反針孔稽查專案」。而衛福部醫事司公布最新統計，全國目前已查核逾千家，總計有41家違規，而名單部分預計下週會公布在衛福部醫美專區。醫美針孔偷拍風波，衛福部指出，全國目前已清查1090家診所，總計41家違規。新增的6家包括台北市3家、桃園市2家、嘉義市1家；相關違規診所依照違反《醫療法》第108條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，處分最高額度的50萬元罰鍰，並予以停業6個月。至於名單部分，衛福部提到，最慢下週會放在衛福部的醫美專區。針對偷拍事件，衛福部日前也邀集醫師公會全聯會、醫院協會、醫中協會、區域醫院協會跟社區醫院協會；還有基層醫療協會、基層醫師協會、基層診所協會等、美容醫學代表召開相關隱私會議。會後4點結論包括醫療機構禁止使用密錄設備、若基於公共安全理由，可在公共空間架設固定式錄影設備，但必須是正常監視設備，同時必須在明顯處公告；假設在醫療場域的低度隱私空間，如一般常規的診間，需要錄影應先告知病人，包括個資法應告知事項、資料存取等相關內容，並取得書面同意。在書面同意書部分，衛福部表示，未來會有相關規範，但細節部分則約需3個月時間，會再提供公版；但這3個月各家醫療院所都應以各家版本先行同意書。