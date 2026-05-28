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▲舒華曬出復古美照，纖細小蠻腰毫無贅肉。（圖／翻攝自舒華IG@yeh.shaa_）

韓國女團i-dle成員葉舒華，因白皙皮膚與精緻美貌而有大批粉絲。不料近期卻不斷變瘦，讓粉絲都非常擔心。而近日i-dle受邀拍攝美國時尚雜誌《Paper Magazine》封面，其中舒華也於昨（27）日曬出變身為「民國千金」的復古美照，還大露宛如紙片的超纖細小蠻腰，似乎再度暴瘦的模樣，讓粉絲都非常心疼。i-dle近日合體拍攝美國時尚雜誌《Paper Magazine》封面，其中舒華穿著上海設計師Shushu/Tong品牌的2025春夏系列服裝亮相。該服裝為兩截式設計，以金色系為主點綴玫瑰花的圖案，內搭白色蕾絲。而為了搭配服裝，舒華戴著層疊式的珍珠項鍊、頭髮整個盤起，還有貼著頭皮的復古波浪瀏海，完美化身為民國劇裡的千金大小姐。舒華的復古美照，也火速引發熱議，粉絲都紛紛大讚她的精緻美貌，但也有不少人注意到舒華毫無贅肉、充滿骨感的超纖細紙片小蠻腰，擔心她是否又暴瘦，「好美但太瘦了」、「有好好吃飯嗎」、「舒華瘦了很多⋯心痛」、「舒華妳骨頭都跑出來了，注意身體不要讓身體壞掉了。」事實上，舒華曾在出道初期因為皮膚偏白，在鏡頭前易顯胖，而常常受到跟身材有關的負評。但近年來，她努力控制飲食，體重也大幅下降，從較為圓潤的體態，瘦到變骨感身材。雖然瘦了後較為上鏡，但不少粉絲也擔心她的身體狀態，紛紛喊話健康最重要。