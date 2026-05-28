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▲陳水扁與沈伯洋握手。（圖／記者陳佩君攝，2026.05.28）

▲沈伯洋出席凱達基金會活動。（圖／記者陳佩君攝，2026.05.28）

凱達格蘭基金會今（28）日舉辦21週年感恩晚會，台北市長參選人沈伯洋晚間出席活動時大讚前總統、前台北市長陳水扁，是有史以來最好的市長，而他也自爆，當年為了快點看到陳水扁，還衝去台上跟陳水扁夫人吳淑珍說，「阿扁總統什麼時候才要來？」凱達格蘭基金會晚間在大直典華舉辦21週年感恩晚會，席開82桌，包含凱達格蘭基金會創辦人陳水扁、中選會主委游盈隆、台南市長參選人陳亭妃、台北市長參選人沈伯洋、嘉義市長參選人王美惠、立委黃捷、王世堅等人出席。沈伯洋抵達後，也與陳水扁握手致敬，並對陳說，「很高興看你到你，會找時間見面！」沈伯洋致詞時表示，凱校一直以來培養非常多的人才，不管是民意代表、官員，還有非營利組織、各式各樣的執行長，都是從凱校出來的，而他也受到凱校的庇蔭。沈伯洋提到，他最想感謝還是阿扁總統，大家都知道，他這次要參選台北市長，「台北市有史以來最好的市長，就是我們的阿扁總統」，所以有很多事情，要向阿扁總統請教。沈伯洋提到，他的人生一直都是跟阿扁連在一起，小時候那些扁帽、競選小物，他全都有，而阿扁當時的台北競選總部，就在他家的隔壁，「那時候，我每一天都看著競選活動進行，一直看到阿扁總統的當選」。沈伯洋回憶，有次父母帶他去聽阿扁的參選演講，因為他還不是很懂事，他也等不及了、衝到台上，問吳淑珍說，「阿扁總統什麼時候才要來？」台南市長參選人、凱達格蘭基金會董事長陳亭妃則說，難得跟參選人沈伯洋、王美惠、高雄黨部主委黃捷等人同台，他每次出席餐會都是充滿感動；他提到，他日前接受陳水扁訪問時，陳要求要守護台南版圖，而台南是民主聖地，要有第一個女市長，會依照目標向前走。王美惠則說，相信在座前輩好朋友、貴賓，一定會替他拉票，而阿扁要他認真打拚，請大家幫他拉票。