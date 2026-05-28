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▲「音樂好好玩計畫」共獲得10所各具特色的國中音樂類藝術才能班學校響應。（圖／高市府教育局提供）

高雄市推廣藝術教育再添新動能。高市府教育局今年首度與財團法人張榮發基金會合作推動「音樂好好玩計畫」，在基金會支持下，共計10所國中音樂類藝術才能班學校透過辦理多元音樂教育課程與展演活動，讓藝術教育從課堂延伸至生活與社區。財團法人張榮發基金會秉持創辦人「取之於社會、用之於社會」之理念，長年致力於推動教育及關懷偏鄉等公益事業，其中透過「學習好好玩」等系列計畫，積極推動藝術、科技、環保等教育議題，鼓勵孩子培養多元興趣與能力，讓學習不再侷限於課本。基金會亦曾三度榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」，在藝術教育領域深耕之成果深獲各界肯定。為感謝財團法人張榮發基金會對高雄市藝術教育的支持，高雄市教育局於今（28) 日下午舉行「音樂好好玩計畫成果發表暨感謝儀式」。高市府教育局專門委員張紋誠說，此次為高雄市首度與財團法人張榮發基金會合作推動「音樂好好玩計畫」，特別結合高市各國中音樂類藝術才能班教育特色與學生學習需求，發展具專業性、在地性與創新性的音樂教育內容。期盼未來能持續透過公私協力模式，引入更多優質藝文資源與專業師資，讓孩子們能在音樂與藝術中找到自信與熱情，實踐「學習好好玩」的教育願景。張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會長期關懷偏鄉及推動音樂教育，也藉由長榮交響樂團將臺灣音樂帶向國際舞台，此次希望透過「音樂好好玩計畫」，讓高雄的孩子們能感受音樂帶來的感動與力量。本次計畫共獲得10所各具特色的國中音樂類藝術才能班學校響應，包含一甲國中、大仁國中、大義國中、民族國中、忠孝國中、前金國中、茄萣國中、陽明國中、楠梓國中及新興高中國中部。從國樂、管樂到木笛，各校透過辦理講座、社區音樂會及營隊等活動，提升學生演奏技巧與舞台經驗，也邀請專業指揮家入校指導或與在地藝文團隊合作，讓學生透過近距離觀摩與實作，深化音樂詮釋能力，亦有學校規劃跨領域交流體驗，拓展學生藝術新視野，展現豐富的教育創意與活力。