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民眾黨內部風暴愈演愈烈，前黨主席柯文哲日前才在影片留言區嗆創黨成員蔡壁如「跑來這裡放話」，還把蔡壁如寫錯成「璧」引發討論。前幕僚吳靜怡臉書發文質問柯文哲「有沒有過婚外情」，隨後在網路節目《有繼有料喔》中爆料，外界盛傳的情書非電子檔而是手寫信，更直言「解語花是種類型，不是一個人」，隔空嗆聲柯文哲心知肚明信在誰手上。吳靜怡火力全開，形容柯文哲的行徑如同渣男，絕對不會只跟一個人說喜歡，甚至大罵「就很恐怖啊，一直在那邊然後天天寫信給人家。煩不煩？你煩不煩？柯文哲。」。面對外界追問女方身分，吳靜怡直言對方是誰根本不重要，「因為別人根本沒有要跟他在一起！」，並質問柯文哲「是不是想要吵著離婚」。她更引述過去的爆料內容，當年有人「剃光頭到人家辦公室前面哭哭啼啼、逼到女主角換公司到最後外派離開台灣。」柯文哲台大醫院時期的往事也被翻出，吳靜怡隔空對柯文哲拷問「曾經有沒有背叛過陳佩琪？」、「曾經有沒有想說要出家啊？」諷刺他當年在台大醫院工作時是不是很不專心，直指「台大醫院知道的人很多」，柯文哲的私人感情風暴持續延燒。