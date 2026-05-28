我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（28）日交手台鋼雄鷹，歷經首局無得分後，第2局終於靠隊魂王威晨一棒敲出右外野長打，後續張仁偉補上安打，終結橫跨5場、連續29局無得分史詩大低潮。王威晨上壘後，用手指比著休息室的舉動，讓百萬象迷全看哭，「還是得靠隊長」、「看哭了我」、「視線怎麼那麼模糊...」、「這手勢真的太帥」兄弟自上周五22日面對味全龍，第八局由宋晟睿敲出左外野1分打點安打後，打線就完全陷入低迷，自23日自27日間3場比賽，全數被完封，本戰前已經累積28局無得分、16支安打中僅有1支長打低潮。本場持續交手台鋼雄鷹派出的年輕投手黃子豪，首局張士綸、岳政華與黃韋盛都出局，將隊史更名後最難堪連續無得分紀錄推進至29局，所幸下一個半局終於有攻勢產生。第2局1出局後，王威晨上場於2好2壞時出棒，敲出右外野二壘安打，這是兄弟近3戰第一支長打，直接站上二壘壘包，他上壘後也用手指直指休息區，鼓舞全隊士氣還真的奏效，後續張仁瑋也補上長打，直接將王威晨送回來得分。中信兄弟這波連續局數無得分紀錄，最終停留在29局，雖寫下更名後最慘紀錄，但距離前身兄弟象在2006年寫下的38局無得分中職史上最慘紀錄，尚有多達9局之遙。目前比賽進行到五局下，台鋼雄鷹靠第五局單局4支串聯安打、加犧牲觸擊，攻下2分，目前取得4：2領先。