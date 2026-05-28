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▲輝達執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家發給粉絲及媒體的油飯。（圖╱記者林汪靜攝）

▲台積電董事長魏哲家及鴻海董事長劉揚偉發點心給粉絲及媒體。（圖／記者趙文彬攝）

▲輝達執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家發送蘋果西打給粉絲及媒體。（圖╱記者林汪靜攝）

輝達執行長黃仁勳今（28）日訪台來到第六天，今晚科技大佬們雲集的兆元宴登場，黃仁勳與大佬們共進晚餐，餐敘進行到約莫8時左右，黃仁勳與台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉一同走出餐廳外，發送蘋果西打、香腸油飯等給在場等候的粉絲及媒體，其中魏哲家邊發還邊直喊：「發快一點，要發的跟晶片一樣快。」黃仁勳與魏哲家在餐敘進行到一半時，走出來發點心給在場守候多時的媒體及粉絲，發油飯、包子、蘋果西打，以及水，深怕大家餓到、熱到。值得注意的是，魏哲家發點心時，是以傳遞的方式分送給大家，邊發還邊喊：「發快一點發快一點，跟我晶片一樣。」媒體還詢問「這次怎麼特地出來發便當？」魏哲家也笑回：「我每次都有發啊。」隨後還開玩笑表示，下次應該把餐廳門打開，「冷氣才會出來。」媒體立刻追問「這樣我們就聽得到裡面在講什麼」，魏哲家則笑著回應：「那我不能講。」而黃仁勳不僅發點心，也一邊持續幫在場粉絲簽名，現場氣氛火熱，嗨到最高點。今日重量級科技大佬出席兆元宴，包括京元電總經理張高薰、緯創董事長林憲銘、光寶科總經理邱森彬、奇鋐董事長沈慶行、宏碁董事長陳俊聖、英業達董事長葉力誠、和碩董事長童子賢、台達電董事長鄭平、緯穎董事長洪麗寗及總經理林威遠、欣興董事長簡山傑等人陸續抵達餐廳。接著工業富聯董事長鄭弘孟、緯創總經理林建勳、廣達董事長林百里、技嘉董事長葉培城、華碩董事長施崇棠、台積電董事長魏哲家、仁寶董事長陳瑞聰、研華董事長劉克振、鴻海董事長劉揚偉等都在6點前抵達餐廳。