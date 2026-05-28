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開單過程在社群網路引發熱議

罰單遭到撤銷

美國佛羅里達州一名女子，被警察指控在開車時滑手機因而收到罰單，不過，問題是該位女子並沒有右手。女子在社群媒體上分享自己被警察開單的過程，引發軒然大波後，當地法院27日正式撤銷罰單。綜合外媒報導，這起事件發生在今年2月11日早上8時04分，女子凱蒂（Katie）開車行經北迪克西高速公路（North Dixie Highway）時，被當地警察開出一張116美元的罰單，理由是「開車時使用無線通訊裝置」。事後凱蒂將自己被開單的過程分享在TikTok上，影片中可以看到警察將凱蒂攔下後，稱看到她開車時用右手滑手機，凱蒂於是出示自己被截肢的右手給警察看，並笑著說「你想現在結束這件事嗎？」但警察堅持繼續盤問，不斷逼問凱蒂「到底有沒有滑手機？」還要求凱蒂舉手發誓，凱蒂只能把右手肘抬向天空重申自己的清白。兩人糾纏一段時間後，最終警察仍然開出了罰單。凱蒂將影片曝光，透露自己已經向法庭申訴撤銷罰單，這則發文累積獲得近1600萬人次瀏覽，超過230萬人按讚，留言區的網友一面倒支持凱蒂。最終法院27日宣布撤銷罰單，並透露是當地警長辦公室主動提出撤銷要求。根據佛州法律規定，開車用手機傳簡訊是遭到禁止的，然而，法規也存在許多例外狀況，像是假如駕駛是用語音遙控，或者是為了使用導航裝置而操作手機等等。簡而言之，除非警方有非常明確的證據，否則申訴到法院後，「開車時使用無線通訊裝置」的罰單很有可能會被撤銷。一位律師表示，通常駕駛人被開出罰單後只會自認倒霉，但其實提出申訴的話很有可能在法庭上獲得支持，這也是為何法院在撤銷罰單時也有提到「缺乏證據」，而這與駕駛用右手或左手操作手機無關。凱蒂之所以勇於替自己發聲，可能因為她其實是一位活躍在TikTok上的網紅，平常拍片主題就是如何用一隻手完成日常生活中的各種動作，顯然，開車滑手機不在其中。