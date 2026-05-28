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遠東商銀今 (28) 日舉行線上法人說明會，對於房市展望，總經理林建忠預估，目前整體環境利率要往上走可能性不大，但傳統購置性房貸已成紅海市場，加上央行信用管制政策限制，遠東銀房貸業務轉攻「理財型房貸」結合高資產業務等。至於股東關心的股利政策，他說，將向金控看齊，以調整後獲利來配股，尤其趁股市高點處分利益1億元可供保留盈餘，未來股利還有進步空間。遠東銀今（2026）年去年底完成增資，第一季年總資產成長4.4%，增資後淨值成長14%，第一季因利差改善及放款成長，帶動NII雙位數成長，淨收益年增10.6%、稅前盈餘達14億元，年增11.4%，並持續維持良好的資產品質，逾放比率遠低於同業平均值，增資後普通股權益資本比率高於同業平均值。至於股利政策，林建忠說，去年遠東銀趁著市況佳，處分OCI（其他綜合損益）1億多元，已放入今年股利發放內。而從今年1至4月的數據來看，目前OCI的資產增值狀況其實也還不錯，未來的股利應還有進步空間。而截至第一季，遠東銀總資產規模來到8910億元，年增4.4%，林建忠說，遠東銀現在不再追求大幅度的盲目成長，而是要審慎規劃，兼顧獲利能力，為把資金效益最大化，也已展開「汰弱留強」，首季資產大挪移將近200億元的規模，把一些剩餘資金從利率比較低的央行NCD（可轉讓定期存單）拿出來，換成較高收益的有價證券，也帶動整體存放利差改善到1.31%。遠東銀首季總存款餘額也有7290億元，年增4.3%，其中流動性高、成本低的個人存款比重維持在37%，總放款則來到5190億元，年增 3.4%，遠銀主動調降購房貸款占比至28%，衝刺高收益的中小企業與海外放款，兩者合計占比從28%顯著拉高至31%。此外，遠東銀旗下社群銀行Bankee具270億元資金量，也正選定特定產業進行放款串聯，如醫療體系放款等。而遠銀在虛擬資產（VASP）領域的法幣業務已成功掌握全台95% 資金流，未來將以此優勢為根基，爭取投入「保管銀行」領域，將數位生態圈的獲利版圖全面放大。展望房市，林建忠認為，目前整體環境看起來，利率要往上走的可能性不大，傳統購置性房貸已成紅海市場，加上央行信用管制的政策限制，台灣也已進入老齡化社會，目前市場買氣正在下滑，且超過一半的不動產正迎來繼承潮，因此，遠銀將額度轉向「理財型房貸」，並與家族辦公室及審核中的財管2.0做深度結合，鎖定富裕家庭二、三代的房產傳承與稅務規劃需求。