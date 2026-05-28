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選秀節目《宇宙啦啦隊》播出後話題不斷，沒想到近日播出的節目中，有觀眾發現參賽者樺樺表演時，舞蹈和韓國女團GFRIEND歌曲編舞雷同，不管是隊形變換、動作都是一樣的，同時網友也曬出舞蹈對比影片，直呼：「這根本是複製貼上！」有網友在Threads發文透露，自己看《宇宙啦啦隊》時，發現了樺樺的表演舞蹈非常眼熟，後來仔細回想才發現，她們演唱中文版〈'Bout You〉跳的舞跟GFRIEND〈time for the moon night〉、〈glass bead〉可以說是一模一樣。該網友同時曬出《宇宙啦啦隊》表演影片和GFRIEND舞蹈練習室的對比影片，可以發現不只是動作，就連隊形變化、拍子都和GFRIEND的舞蹈雷同，掀起許多粉絲不滿，認為可以理解舞蹈致敬或是採樣，但這次是完全一樣的舞步及編排，認為台灣、韓國一起合作推出的節目中，不該出現這種問題。針對相關爭議，今日稍早編舞師有透過社群發文，承認自己確實在編舞中有參考GFRIEND的風格和舞蹈元素，「若讓人感受到過於雷同，我會虛心檢視並再做調整，這部分是我需要改進的地方，希望大家不要責怪樺樺。」不過上傳道歉聲明沒多久後，編舞老師已將貼文刪除，同時將社群帳號鎖起來，因此許多粉絲的怒火並沒有被平息。