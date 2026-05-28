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▲楊子儀與田羽安（如圖）分分合合多年，近日疑似再度復合。（圖／翻攝自田羽安Anne FB）

42歲男星楊子儀與乾爹、也就是資深藝人阿西（陳博正）的愛女田羽安，在2014年合作台劇《雨後驕陽》後，因戲結緣進而交往。兩人中間分分合合，感情狀態霧裡看花。而今（28）日，楊子儀現身台劇《阿松與阿暖》記者會，坦言目前有交往對象，但因中間分分合合，所以難計算交往時間，表示不想多談感情細節，「但不想騙大家說我沒女友。」讓外界猜測是跟田羽安復合。楊子儀今日出席台劇《阿松與阿暖》記者會，坦言目前有交往對象，但尚未有往結婚發展的想法。對於被問到交往多久，楊子儀則表示因為分分合合所以不好計算，火速讓大家聯想到與他情纏多年的田羽安。不過楊子儀則表示不想多談感情細節，並解釋坦承戀愛原因，「不想騙大家說我沒女友。」楊子儀雖然疑似復合田羽安，但他表示自己信奉「全真教」，是在帶髮修行，並透露神明指示目前不能結婚。不過他表示另一半對此不太會抱怨，「因為知道我在幫神明做事。」雙方家長也都尊重小倆口的想法。楊子儀與田羽安就算歷經分分合合，但分手後都對外表示是好朋友，楊子儀也依然跟著乾爹阿西，在宮廟學佛法，還跟田羽安一起幫阿西經營YouTube，如今疑似再度復合，也讓外界紛紛獻上祝福。