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民進黨台北市參選人沈伯洋挑戰爭取連任的北市長蔣萬安，有民調顯示，蔣以58%高支持度，大幅領先沈伯洋的30%，且各年齡層完勝沈。對此，前總統陳水扁今（28）日以自身過去民調差距大為例，勉勵沈伯洋「絕對追得上」，能成為民進黨第二位台北市長。凱達格蘭基金會晚間在大直典華舉辦21週年感恩晚會，席開82桌，包含凱達格蘭基金會創辦人陳水扁、中選會主委游盈隆、陳亭妃、沈伯洋、王美惠、立委黃捷、王世堅等人出席。陳水扁致詞表示，日前在高雄市舉辦「阿扁也想見到你」粉絲補簽會，擔心是「萬人響應，一人到場」，「我是皮皮挫（緊張），好在沒漏氣」，最後他簽了三小時，而他也要宣布第二場、台北場，將在凱達格蘭基金會會址舉辦，選在台北市是因他讀書、工作都在台北，呼籲大家務必捧場。陳水扁笑說，他過去主持電台、電視台，現在卻無法，也沒事做，整天只好「滑脆」，滑出心得；他提到，當年流行「豬哥亮歌廳秀」，所以迷因圖、梗圖等，都是跟豬哥亮學的，「感謝豬哥亮在天之靈，讓阿扁有事做！」陳水扁表示，1994年陳水扁當選台北市長後，到現在32年，仍無法選出第二位民進黨籍台北市長，現在機會來了，「民進黨這次提名立委沈伯洋、沈教授，我們絕對有信心！」陳水扁接著以2003年總統選舉對決「連宋配」，民調差距大為例，他表示，距離選舉投票還有半年，沈伯洋絕對追得上，變成繼陳水扁之後，民進黨第二位台北市長。