馬英九基金會爭議持續延燒，風暴不僅牽動核心幕僚蕭旭岑、王光慈，隔空互槓國安會前秘書長金溥聰，更讓國民黨內部陷入激烈角力。對此，前立委沈富雄在節目上爆料，稱馬英九其實已多次在半夜致電資深媒體人趙少康求援，希望對方能替自己發聲，但黨內風向幾乎一面倒力挺副主席蕭旭岑，連老趙都有一點怕了。
沈富雄今（28）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中爆出一個秘密，馬英九近來曾多次在深夜打電話給趙少康，希望老趙能夠公開幫忙說話。他表示，馬英九之所以頻頻求援，是因為目前身陷風暴中心，外界輿論與黨內氛圍對他極為不利，真的孤立無援、四面楚歌。
沈富雄進一步提到，金溥聰如今出面發聲，但因為其過往在國民黨內樹敵不少，導致外界質疑金溥聰此舉是否帶有「報仇」意味，因此即便其出來替馬英九說話，仍難平息爭議。他也透露，趙少康其實曾私下表示，馬英九打電話時，從頭到尾談吐都很正常，沒有異狀。不過，沈富雄認為，老趙先前遲遲未公開力挺馬英九，某種程度上也讓馬感到失望。
「你辜負了馬前總統！」沈富雄甚至當場虧趙少康，但他也指出，其實趙少康自己也「有點被嚇到」，原因在於，目前國民黨內、尤其深藍支持者，幾乎一面倒支持蕭旭岑，他認為「老趙都有一點害怕了」。不過，沈富雄指出，趙少康最後還是選擇訪問金溥聰，畢竟如果再不發聲，「道義上對不起馬總統」。
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沈富雄進一步提到，金溥聰如今出面發聲，但因為其過往在國民黨內樹敵不少，導致外界質疑金溥聰此舉是否帶有「報仇」意味，因此即便其出來替馬英九說話，仍難平息爭議。他也透露，趙少康其實曾私下表示，馬英九打電話時，從頭到尾談吐都很正常，沒有異狀。不過，沈富雄認為，老趙先前遲遲未公開力挺馬英九，某種程度上也讓馬感到失望。
「你辜負了馬前總統！」沈富雄甚至當場虧趙少康，但他也指出，其實趙少康自己也「有點被嚇到」，原因在於，目前國民黨內、尤其深藍支持者，幾乎一面倒支持蕭旭岑，他認為「老趙都有一點害怕了」。不過，沈富雄指出，趙少康最後還是選擇訪問金溥聰，畢竟如果再不發聲，「道義上對不起馬總統」。