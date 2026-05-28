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曾演出《犯罪心理》、《優雅的家》、《我親愛的朋友們》等作品的韓國女星李慈恩，近日上節目爆料自己在演藝圈被潛規則的可怕經歷，不只被假合約誘騙，甚至還曾遭人拿武士刀威脅、囚禁飯店長達2個月。李慈恩透露，自己當年剛踏入演藝圈時，曾透過經紀公司認識一名「藝人相關人士」，對方開出極其優渥的條件，包括每月提供生活費、汽車與公寓，讓她一度以為終於遇到願意栽培自己的伯樂，甚至認為那是「夢想中的合約」。然而簽約後，李慈恩才驚覺一切根本是騙局。對方承諾的內容幾乎都沒有兌現，她更逐漸陷入對方控制之中，最恐怖的是，她透露自己曾被關在飯店長達2個月，期間24小時都遭監控，幾乎無法與外界接觸。更讓人毛骨悚然的是，對方甚至曾拿出武士刀威脅她，李慈恩坦言，當時因為太害怕，只能對對方言聽計從：「不知道自己什麼時候才能逃出去。」除了人身控制之外，李慈恩回憶自己曾碰過超噁心性騷擾，某位經紀公司代表曾表示願意「捧紅她」，並把她叫進辦公室談事情，沒想到對方突然拉下百葉窗，接著原地脫下褲子，並對她說：「在這圈子裡，必須有人罩，總要先試車看看吧。」讓她當場嚇到崩潰痛哭，立刻逃離現場。然而噩夢並未結束，李慈恩表示，在被控制期間，對方還以「急需用錢」為由，逼她出面辦理貸款，雖然她當時信用狀況不好，但對方仍透過特殊管道成功貸出款項，不過之後卻把錢全部捲走，只留下龐大債務讓她獨自承擔，她無奈透露，這筆債務至今已經還了8年，卻仍未完全清償。