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▲作為國家安全工具的台灣股市

▲新政府下的晶片供應鏈

▲美澳智庫推估中國統一後的台灣樣態

▲結語：這樣的台灣誰住的下去？

2031年台中市的一間國中，公民老師以前會討論太陽花學運、言論自由與政府監督。現在課本改成：「2014年部分青年受到境外勢力影響，衝擊正常憲政秩序」，老師當然知道這說法有問題，但她不敢多講，因為學校去年有老師被學生家長檢舉「散布錯誤國家認同」。那位老師後來被調職。從此之後，全校老師開始避免討論政治。同時間，高雄某高中一個學生在Threads發：「我還是覺得台灣不是中國。」幾天後導師被約談、家長被關切、學校要求心理輔導，最後學生被列入「特殊思想觀察」。沒有人被抓，但大家都知道「不要再講了」。這種氛圍，比直接逮捕更有效。幾年後的某間私立大學政治系，某位教授以前研究台灣認同、社會運動與中共威權。現在國科會計畫被取消，他的課程被學生錄音。該系主任也一再提醒他「避免敏感議題」。某天這名教授收到通知：「下學期改教授『中國地方治理』。」儘管他知道這不是他的專長，但如果要保有養家活口的月薪，在這新時代教「中國地方治理」比較安全。而過去台灣的大學學生組織有學生會、學生議會與系學會，儘管常有藍綠傾向的背景，但新時代的學生組織變成只有一個效忠方向。新政府之下，學生組織重整，有愛國組織、共青團、國安協力活動，也有思政教育系統。黨大量吸納成績好、家境普通與想往上流動的學生，因為這些人最容易成為新體制的中堅。新政府想要創造新台灣的階級「流動」典範。而且新政府與他背後的黨，追求的是長遠改變，而不是抓多少人。新政權希望下一代的台灣年輕人開始忘記：為何以前有人反對統一？為何太陽花重要？為何二二八重要？為何有人會說自己是台灣人。如果歷史只能剩一種版本，那麼政治清洗就不一定需要天天發生，因為社會已經慢慢失去另一種想像能力。這是這個政府與這個黨在軍事接管並統一台灣之後的「長期治理工程」。更令人感到不安的是台灣股市。統一前因為全球晶片荒與台積電，帶動了台灣股市衝高到五萬點，但從新政府治理的邏輯來看，在成功「控制台灣」之後，它的優先目標不再是讓台股繼續自由上漲，而是「先穩定金融秩序與政治控制，再決定市場開放程度」。對新政府而言，金融市場本身也是「國家安全工具」。所以這樣的股市看起來像什麼？在武統情境下，金融市場會先凍結。包括台股停市、外匯管制、銀行提領限制、資本流動限制，同時跨國匯款也要審查。新政府與後面的黨最怕的就是資本大逃亡與台幣崩盤。從武統那一刻起，外資已經撤離，富人把錢搬走，社會恐慌蔓延。所以即使台股原本五萬點，也可能崩盤，乾脆先無限期休市。這在過去遇到戰爭或政權更替時並不罕見。例如1914年倫敦交易所停市數月、911恐怖攻擊後美股停市、俄烏戰爭後俄股停市與香港1967年暴動時金融市場受控。台股會不會繼續存在？會，但不會是過去這種自由市場的概念，比較是「高度政治化市場」，也就是指數存在、股票可以交易但受到國安政策強烈干預，比較像是上海、深圳與香港國安法後的港股。終於，一切波動在武統重建後趨於平緩，台北股市重新開盤。但大盤只開放每日5%的波動，然後外資賣出受限，匯款也必須審批。新聞主播說：「市場已恢復穩定運作。」但很多人發現自己雖然帳面上保有資產，卻無法自由把錢轉到日本、新加坡，美國。市場的確還在，戶頭裡也還有錢，但很難動也很難用，配給的味道隱約飄來。但新政府最在意的其實是台積電與美元體系，對這些新官員而言，台股不是最重要。真正重要的是TSMC、外匯存底、美元資金、半導體供應鏈、金融個資與SWIFT系統。同時某些企業會被列為國家戰略企業、關鍵基礎設施與特殊監管公司而被國家安全接管。尤其是半導體、AI、通訊、金融、港口與能源。再來是大型企業的「黨委化」，出現了黨委進董事會、國安代表進企業，然後各項重大投資都需中央批准。這其實已是阿里巴巴、字節跳動等中國大型民企的模式。台灣企業都有不同程度的黨國介入，再小的中南部小企業都一樣。以上的假想絕非空穴來風，因為這些情境是根據美澳智庫推估中國統一後的台灣的邏輯所推導出來的。分別有三大智庫包括澳洲的洛伊國際政策研究所(Lowy Institute)，其研究員馬利德(Richard McGregor)與蘭德公司(RAND Corporation)中國研究中心主任布蘭契特(Jude Blanchette)共同發表《After Annexation: How China Plans to Run Taiwan》。另外，美國CSIS也翻譯了廈門大學《儘快啟動台灣接管準備》一文。美澳智庫對於中國接管台灣之後的共同判讀是：所謂一國兩制下的台灣，已不是港澳式的「五十年不變」，而是接管、甄別（篩選）、重組、再教育、制度併入。2022年8月10日由國台辦所發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書當中，刪去了過去「不派軍隊和行政人員駐台」的字眼。同時2024年6月國台辦聯合中國法院與公安系統共同發布的「懲獨22條」，則把司法追責、缺席審判與終身追責制度化。這些近期文件出現了「更強烈的治理與接管意味」。過去北京曾講過「統一後不派軍隊和行政人員駐台」。這句話在1993年與2000年的版本都還存在，但2022年版被刪掉了。北京其實是在傳遞「台灣不再適用高度自治模式」，意即不採「香港1997年初期模式」，取而代之的是「中央直接治理模式」。另外一個值得注意的，就是這些智庫認為北京已經把過去統治香港的經驗視為是負面教材，「先軟後硬」只讓香港的民主風潮在回歸後春風吹又生，還要中共後續指揮在香港的軍警代理人來去鎮壓學生與民運人士才得以維穩，增加了不少治理成本。因此如果統一台灣之後，第一時間就要強勢與高密度的維穩，尤其對於台灣各界意見領袖的處置。政治人物、媒體名嘴、社運人士、軍警情治、教育界與網路意見領袖會先被分類：可合作、可改造、需監控、需司法處置的，都依照情節不同來進行不同處理。換言之，所謂的一國兩制在一開始，台灣會連香港回歸後廿年有過的「兩制」都享受不到。更別說和平統一，台灣人在統一之後享受不到和平，換來的可能是一連串的整肅、下獄甚至死刑。雙北在「回歸」初期，中共就將進駐大量的國安人員、公安與武警，並有大量中共宣傳與統戰機器掌控各大媒體，同時收買或懲罰記者與網紅，鋪天蓋地對台灣人洗腦。到時臉書、IG、Line應該也都無法使用了。根據美麗島電子報四月的國政民調，台灣有22.4%的民眾，接受「和平統一、一國兩制」，同樣一份民調做交叉分析，20-29歲的年輕人竟有24.5%可以接受「和平統一、一國兩制」，還高於30-39歲、40-49歲、50-59歲的支持比例，只低於60-69歲的支持「和平統一、一國兩制」的比例。難道是越來越喜歡玩小紅書與抖音的台灣年輕世代被中共統戰成功嗎？但本文所描述被統一後的台灣環境年輕人還住得下去的嗎？這已經不是住在金門馬祖的大學生坐船過去玩一下的中國環境，而是日日夜夜的台灣景況，缺乏新鮮空氣與充滿窒息感的新台灣，連想像一下都很辛苦。●作者：邱師儀／東海政治系教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com