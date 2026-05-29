連鎖醫美診所系統性針孔偷拍事件，北市衛生局進行行政調查，發現站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所預收費用，各處以最高罰鍰25萬元；同時站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所、南京愛爾麗診所違反《管制藥品條例》各處以12萬元。截至目前共裁罰6診所311萬元。

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針對醫美偷拍，台北市衛生局持續進行稽查，自發動跨局處反針孔稽查以來，衛生局已查獲愛爾麗診所大安店、南京愛爾麗診所、光澤診所忠孝店、三民光澤診所確有侵害病人隱私，各裁罰50萬並勒令停業6個月，共計裁罰200萬元。

另外，愛爾麗診所大安店預收費用，裁罰25萬元。

站前、信義愛爾麗擅立收費項目　衛生局：各處25萬

北市衛生局指出，進行行政調查時，查獲站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，依《醫療法》第103條規定，各處以該條最高罰鍰25萬元，共計裁罰50萬元。

站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所、南京愛爾麗診所違反《管制藥品條例》各裁處12萬元，共計裁罰36萬元。截至目前共裁罰6診所311萬元。

衛生局說明，截至5月28日已查核155家包含診所、美容瘦身、產後護理等業者，市府秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護。

衛生局說，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，也將予以最嚴厲行政處分。

民眾如因相關情事有心理困擾或情緒支持需求，可撥打衛生局心理諮詢專線0979-307-788，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，並秉持「隱私守護、伴您到底」精神，視需求協助連結相關資源。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...