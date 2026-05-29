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站前、信義愛爾麗擅立收費項目 衛生局：各處25萬

連鎖醫美診所系統性針孔偷拍事件，北市衛生局進行行政調查，發現站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所預收費用，各處以最高罰鍰25萬元；同時站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所、南京愛爾麗診所違反《管制藥品條例》各處以12萬元。截至目前共裁罰6診所311萬元。針對醫美偷拍，台北市衛生局持續進行稽查，自發動跨局處反針孔稽查以來，衛生局已查獲愛爾麗診所大安店、南京愛爾麗診所、光澤診所忠孝店、三民光澤診所確有侵害病人隱私，各裁罰50萬並勒令停業6個月，共計裁罰200萬元。另外，愛爾麗診所大安店預收費用，裁罰25萬元。北市衛生局指出，進行行政調查時，查獲站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，依《醫療法》第103條規定，各處以該條最高罰鍰25萬元，共計裁罰50萬元。站前愛爾麗診所、信義愛爾麗診所、南京愛爾麗診所違反《管制藥品條例》各裁處12萬元，共計裁罰36萬元。截至目前共裁罰6診所311萬元。衛生局說明，截至5月28日已查核155家包含診所、美容瘦身、產後護理等業者，市府秉持醫療隱私維護零容忍之態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護。衛生局說，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，也將予以最嚴厲行政處分。民眾如因相關情事有心理困擾或情緒支持需求，可撥打衛生局心理諮詢專線0979-307-788，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，並秉持「隱私守護、伴您到底」精神，視需求協助連結相關資源。