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中信兄弟今（28）日交手台鋼雄鷹，第2局靠張仁瑋關鍵安打追回1分，終止連續29局無得分大低潮，第四局甚至一度追平比分、看見勝利希望，可惜後續投手被攻下關鍵4分，終場4：6吞下7連敗，台鋼雄鷹當家洋砲魔鷹單場雙響砲、狂灌5分打點，比兄弟過去5戰加總得分還多。台鋼雄鷹首局就棒打羅戈，靠魔鷹扛出兩分砲取得領先，但兄弟打線也終於甦醒，狙擊台鋼本土投手黃子豪，2局上由王威晨、張仁瑋連續2支長打攻下1分，終止隊史更名後最長局數無得分紀錄，第四局許庭綸再敲追平安打。想不到打線剛回魂，投手端也失掉關鍵分數，羅戈生涯在澄清湖出賽6場、防禦率僅1.44，但本場球威明顯不到位，第五局被台鋼雄鷹單局串聯4支安打攻下2分，兄弟再度陷入落後。第七局，兄弟換上蔡齊哲登板，2出局一壘人有人時，魔鷹相中一顆131公里偏高失投球，一棒把球掃出右外野牆外，單場3安、包含2支全壘打，一場就灌進5分打點，比兄弟過去5戰加總得分4分還多。黃子豪本場僅撐4.1局退場，後續台鋼雄鷹上演投手車輪戰，全場7位投手登板，第九局換上施子謙，卻連續被敲出2安打，緊急換上守護神林詩翔、最終失掉2分才驚險守住最後半局，台鋼雄鷹終場6：4贏球拿下2連勝，兄弟則苦吞7連敗。