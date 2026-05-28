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復古台味成最愛！黃仁勳五度包場「磚窯古早味懷舊餐廳」：有懷舊感

▲輝達執行長黃仁勳選在愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請科技業大咖舉辦兆元宴。（圖／臉書粉專「磚窯古早味 - 敦南店」）

網路瘋傳「黃仁勳菜單」！這幾道成必點招牌

「黃仁勳菜單」10大菜色

▲磚窯古早味懷舊餐廳「黃仁勳菜單」包含了必點的芋頭米粉湯。（圖／臉書粉專「磚窯古早味 - 敦南店」）

AI供應鏈大集合！兆元宴名單星光熠熠

▲今晚兆元宴現場聚集台積電、鴻海、廣達、華碩、和碩、台達電等重量級企業高層，堪稱AI供應鏈最強聚會。（圖／記者趙文彬攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（28）日訪台行程邁入第六天，晚間備受關注的「兆元宴」正式登場。今年黃仁勳第五度選在台北敦南的「磚窯古早味懷舊餐廳」與科技圈大老共進晚餐，現場聚集台積電、鴻海、廣達、華碩、和碩、台達電等重量級企業高層，堪稱AI供應鏈最強聚會，場面宛如科技產業版星光大道，也讓網友再度熱議所謂的「黃仁勳菜單」。黃仁勳過去曾公開分享，自己喜歡這家餐廳的原因，不只是料理美味，更因為整體氛圍充滿懷舊感。磚窯古早味懷舊餐廳創立於2011年，主打台式家常菜，店內大量使用來自松山磚窯廠舊址拆解重組的紅磚建材，並擺設許多50、60年代童玩、雜貨與民俗物件，營造濃濃復古氛圍，也因此成為不少外國旅客與科技大咖訪台聚餐名店。隨著黃仁勳頻頻現身，網路上也開始流傳「黃仁勳菜單」，據悉是他首次到訪時點過的料理，不少民眾到店裡都會指定同款菜色，成為了另類朝聖行程。此次兆元宴出席名單同樣備受關注，幾乎集結台灣AI伺服器與資料中心供應鏈主力。包括光寶科總經理邱森彬、緯創董事長林憲銘率先抵達，接著還有奇鋐董事長沈慶行、宏碁董事長陳俊聖、英業達董事長葉力誠、和碩董事長童子賢等人陸續現身。此外，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、仁寶董事長陳瑞聰、研華董事長劉克振，以及緯穎、工業富聯等AI供應鏈高層也接連出席，讓這場晚宴再度成為科技圈焦點。