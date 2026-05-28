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馬基金會財務風波持續燒，前國安會秘書長金溥聰今（28）日接受政論節目《少康戰情室》專訪，強調馬英九現年76歲，雖然最近健忘頻率變高，進入返老還童的年紀，但判斷能力完全沒問題，甚至還能跟旁人討論法律問題。他透露，馬英九仍相當在意形象，這幾天還反覆觀看相關影片，若有人意見不同也會反駁，絕非外界所言的失智狀態。金溥聰透露，周美青曾交代盡量別讓馬英九露面，不料馬英九得知後竟反問金溥聰：「你聽周美青的還聽我的？」嚇得金溥聰趕緊表態身為部屬當然聽總統的，表示這並非失智症的霸道，自己與馬英九共事多年分得出來。外界認為馬英九總被他擺布的說法，金溥聰則駁斥，秘書當久了都很清楚老闆「哪根骨頭硬、哪根骨頭軟」，馬英九在面對基金會去留時，也曾表示若找不到學者經營收起來也可以，並不是盲目堅持。金溥聰提到，曾與律師討論過「息事寧人」的方案，但馬英九學法律出身，從來不是會選擇妥協的人，就是「有問題就移送法辦，沒問題就還清白」，若事件初期蕭旭岑與王光慈沒有「苦苦相逼」，或許還有轉圜餘地，如今已難落幕。金溥聰還自曝，因為承受極大壓力，常常半夜醒來靠洗熱水澡與呼吸法才能入睡。