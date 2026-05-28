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金管會今（28）日公布去（114）年「我國普惠金融衡量指標」全數達標，其中8項表現優於全球及亞洲平均，包括每10萬成年人擁有的ATM數為167台，每10萬成年人行動支付交易筆數628萬筆，成年人使用電子化支付比率達81.6%。金管會也依金融發展情勢，今年新增「銀行提供手語翻譯服務比率」衡量指標，還有個人投資儲蓄帳戶（TISA）開戶數、安養信託受益人數、以房養老件數與額度、長照險有效契約數4項觀察指標。依據金管會公布114年衡量結果顯示，8項國際比較指標表現均優於全球及亞洲平均，包括每10萬成年人擁有的商業銀行分支機構數、擁有的ATM數與行動支付交易筆數、每千成年人未償還貸款筆數、擁有的數位存款帳戶數與壽險保單持有人數、成年人擁有銀行帳戶比率，以及成年人使用電子化支付的比率等，顯示我國民眾在取得金融服務上相對便利，金融商品的使用程度也相對較高。金管會統計，台灣每10萬成年人擁有的商業銀行分支機構數為17家，高於亞洲平均16.2家、全球平均16家，已開發國家平均23家；每10萬人擁有的ATM數達167台，高於亞洲平均58.3台、全球平均52.3台，已開發國家平均79.6台；每10萬人行動支付交易筆數達628.42萬筆，遠高亞洲平均308.51萬筆、全球平均487.38萬筆。每千成年人擁有的數位存款帳戶數為1404個，高於亞洲平均1226個、全球平均1085個；成年人使用電子化支付的比率為81.6%，高於全球平均51.9%、亞洲地區平均55%，已開發國家平均88.5%。此外，我國20歲以上民眾擁有銀行或網路金融帳戶比率93.3%，也高於全球平均78.7%、亞洲地區平均71.0%及已開發國家平均96.6%。每千成年人中壽險保單持有人數710人，高於全球平均339人及亞洲平均557人。金管會今年也增訂「提供手語翻譯服務比率」等1項衡量指標，以鼓勵金融機構深化金融友善服務，新增4項觀察指標部分，配合推動「全齡金融」政策，增訂「TISA開戶數」、「安養信託受益人數」、「銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款核貸件數及額度」及「長期照顧保險有效契約件數」等4項觀察指標，以全面衡量不同年齡層的金融服務可及性與保障程度。