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美股主要指數28日早盤開低，科技股表現平平，台積電ADR早盤下挫，美光股價在突破900元後橫盤整理，雲端數據供應商Snowflake則大漲超過35%。美股四大指數28日早盤，截至台灣時間晚間10點，道瓊工業指數下跌106點或0.21%、那斯達克指數平盤震盪、標普500指數平盤震盪、費城半導體指數下跌154點或1.21%。個股部分，台積電ADR下跌1.35%、輝達平盤震盪；軟體股出現反彈，微軟漲幅超過3%，甲骨文也來到3%，雲端儲存軟體服務商Snowflake股價大漲36%。根據CNBC報導，在雲端數據平台供應商Snowflake發布了超出預期的第二財測，以及第一季財報獲利和營收都超出預期之後，該公司股價飆升38%。此外，該公司還簽署了一項計劃，將在五年內向亞馬遜（AWS）投資60億美元。週四油價反彈，原油價格上漲約2%，突破每桶90美元；布蘭特原油期貨價格上漲近2%，突破每桶96美元。根據塔斯尼姆通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊週四表示，他們襲擊了美國空軍基地。此前，美軍對伊朗境內的一處軍事目標發動了新的空襲，局勢再度緊張。