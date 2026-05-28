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▲李多慧日前穿小綠綠熱舞的爭議，目前依然在Threads持續延燒。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

韓籍啦啦隊女神李多慧，因為日前穿著北一女代表性的小綠綠制服，而被一名北一女校友寫長文直呼：「我的文化不是妳的表演服。」進而引發爭議。雖然李多慧在隔天就換成白襯衫配牛仔褲表演，但爭議仍持續延燒，還有一名網友在Threads喊話：「先考上北一女再穿出來表演。」被粉絲揪出他大頭貼是效力於美國職棒大聯盟（MLB）的山本由伸，反諷他：「先上大聯盟再用山本照片。」這段對話也狂吸52萬觀看，不少人都怒批該網友雙標。李多慧穿北一女制服熱舞的爭議持續延燒，Threads上也依然有許多討論。有一名網友表示：「要穿北一女的校服表演我沒意見，但可以先考上北一女再穿出來表演嗎…」由於該名網友的大頭貼照片是山本由伸，因此有粉絲火速反擊：「要用山本的照片當頭貼我沒意見，但可以先上大聯盟再用嗎？」直接回擊原PO，讓網友狂讚他超會比喻。這段對話也火速吸引眾人關注，狂吸引52萬次瀏覽，雖然原PO表示穿北一女制服熱舞，跟用山本由伸照片是兩回事，並透露大頭貼照片是自己幸運抽到的簽名卡，但部分網友還是不買帳，認為他的言論非常雙標，「好好笑，你先上MLB在拿山本的照片當大頭貼，雙標仔」、「這留言真的太雙標。」李多慧日前在台北大巨蛋穿北一女制服進行中場熱舞，不少球迷大讚青春活力滿分，沒想到這卻引來校友不滿，認為李多慧此舉有辱北一女校風，李多慧第一時間解釋，並沒有醜化的意思，而隔天她就換上白色襯衫和牛仔褲，走清純性感的路線，一樣帶來滿分的表演，心情似乎沒有受到影響。