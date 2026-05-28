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中國科技巨頭華為近日發表在半導體技術取得新突破的「韜（τ）定律」，預計五年後將設計出晶體管密度達到1.4奈米制程的高端晶片，不僅意味著中國將擺脫對西方半導體設備依賴，可能也將改變全球晶片遊戲規則。對此，輝達執行長黃仁勳今（28）日表示，這對華為來說是一項突破，但對台積電並不是威脅。黃仁勳今日與科技大佬於磚窯餐敘，也就是俗稱的「兆元宴」，談到華為推出的「韜（τ）定律」，他受訪表示，這對華為來說是一項突破，但對台積電並不是威脅。他指出，台積電使用晶片堆疊（die stacking）和3D封裝技術已經快10年，台積電的技術非常先進，使用晶片堆疊和混合鍵合（hybrid bonding）是非常好的技術。他進一步指出，華為使用這種技術可以讓他們在不縮小半導體幾何線寬（製程）的情況下，將晶體管數量增加兩倍、三倍、四倍，所以這是一項很好的技術，但他強調，台積電和台灣擁有這項技術已經十年了。此外，媒體問到國際雲端服務供應商（CSP）都有自己的客製化晶片（AI ASIC），輝達與CSP巨頭們似乎處於「亦敵亦友（frenemy）」的關係，對此，黃仁勳表示，輝達服務的是一個非常龐大的市場。AI是歷史上最大的科技市場。可以理解會有許多不同的解決方案出現，但輝達非常特別。他說明，輝達是唯一一個在每一家雲端運算平台、唯一的運算架構中都能使用的平台，每家雲端服務供應商都希望輝達成為他們平台的一部分。輝達也是唯一一家能夠幫助小型區域雲端轉型為服務供應商的公司，例如，AI原生企業CoreWeave、Lambda Labs和Lambda等全球許多公司。也是唯一一家能幫助企業建立AI系統的公司如禮來、Hudson River等許多優秀的公司。他們想建立自己的平台，而我們能成為他們的合作夥伴。因此，輝達在這一點上相當特別。黃仁勳提到，輝達是唯一一家架構橫跨雲端、大型CSP、大型AI原生企業、一般企業，一路延伸到工業製造和自動駕駛汽車的公司，能觸及的市場比幾乎任何人都大得多，「我們非常歡迎競爭，而我們只需要繼續往前奔跑。」另一方面，台灣是否需要更多能源，他認為，也許需要更多能源來建造晶片廠、封裝廠、電腦廠，而且需要在台灣建立 AI 資料中心。