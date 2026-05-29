每到夏天，台灣高溫加上濕氣悶熱，不少人一回家就是先開冷氣。不過近日有網友分享自己多年愛用的消暑妙招，大推「竹蓆」根本是夏季神物，不僅躺起來冰涼舒適，甚至很多時候只吹電風扇就夠，半夜還會被冷醒，貼文曝光後，引來大量網友共鳴「除了涼還有香味，超喜歡」、「家裡房間沒冷氣夏天都靠竹蓆」。
竹蓆墊床單下超有感！他大讚：真的省電又涼爽
一名網友在Threads發文表示，自己幾乎每年夏天都會發文推薦竹蓆，「請各位多多利用竹蓆這個好東西」。他提到，躺在竹蓆上的體感真的非常涼爽，夏天大部分時間不用開冷氣，只靠電風扇就能撐過去，有時甚至睡到半夜還會覺得太冷，把風扇關掉。
原PO也分享自己的使用方式，會把竹蓆鋪在床墊和床單中間，這樣除了比較舒服之外，也能避免「夾肉、夾毛」的問題，同時減少灰塵卡在竹蓆縫隙裡。他不禁大讚：「強烈推薦大家好好利用台灣的竹子，真的是省電涼爽的好東西！」
一票內行認證「省冷氣妙招」！麻將涼席也是夏季必備
貼文曝光後，不少內行網友也紛紛留言認證是「省冷氣電費妙招」，「家裡房間沒冷氣夏天都靠竹蓆，我家的不會夾毛都直接放最上面」、「這個真的讚，我媽很愛用」、「小時候都躺這個餒」、「小時候爺爺還在的時候他都是睡竹蓆，吹風扇加竹蓆真的好涼」、「除了涼還有香味，超喜歡」。
除了竹蓆外，也有不少人點名另一項夏季神器「麻將涼席」，認為涼感效果同樣很強，「我覺得麻將涼席也是讚到不行，又涼又香」、「麻將涼席睡了快10年，沒有夾過肉或毛」、「選擇品質好一點的麻將涼席，是不會夾頭髮，也不會夾肉的，一床幾百塊跟一床上千塊品質差很多，雖然貴，但沒有冷氣的我靠它度過好幾個夏天」。
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一名網友在Threads發文表示，自己幾乎每年夏天都會發文推薦竹蓆，「請各位多多利用竹蓆這個好東西」。他提到，躺在竹蓆上的體感真的非常涼爽，夏天大部分時間不用開冷氣，只靠電風扇就能撐過去，有時甚至睡到半夜還會覺得太冷，把風扇關掉。
原PO也分享自己的使用方式，會把竹蓆鋪在床墊和床單中間，這樣除了比較舒服之外，也能避免「夾肉、夾毛」的問題，同時減少灰塵卡在竹蓆縫隙裡。他不禁大讚：「強烈推薦大家好好利用台灣的竹子，真的是省電涼爽的好東西！」
貼文曝光後，不少內行網友也紛紛留言認證是「省冷氣電費妙招」，「家裡房間沒冷氣夏天都靠竹蓆，我家的不會夾毛都直接放最上面」、「這個真的讚，我媽很愛用」、「小時候都躺這個餒」、「小時候爺爺還在的時候他都是睡竹蓆，吹風扇加竹蓆真的好涼」、「除了涼還有香味，超喜歡」。
除了竹蓆外，也有不少人點名另一項夏季神器「麻將涼席」，認為涼感效果同樣很強，「我覺得麻將涼席也是讚到不行，又涼又香」、「麻將涼席睡了快10年，沒有夾過肉或毛」、「選擇品質好一點的麻將涼席，是不會夾頭髮，也不會夾肉的，一床幾百塊跟一床上千塊品質差很多，雖然貴，但沒有冷氣的我靠它度過好幾個夏天」。