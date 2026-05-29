Apple年度開發者大會WWDC26即將在台灣時間6月9日凌晨1點登場，這次應該也是庫克最後一次用執行長的身份站上大舞台。《NOWNEWS今日新聞》整理WWDC26哪裡可以看直播？傳聞精彩亮點會有哪些一次看。
WWDC26主題演講時間？
WWDC26將於2026年6月8日至6月12日舉行，最受矚目的Keynote主題演講，將於美國時間6月8日上午10點登場，換算台灣時間則是6月9日凌晨1點。
WWDC26哪裡看？Apple官方直播管道一次看
Keynote發表會將透過 apple.com/tw、Apple TV app及 Apple YouTube 頻道等平台直播，並將於串流直播結束後以隨選播放方式提供。
6系統全面升級
按照WWDC歷年慣例，Apple通常會在開發者大會上公開新一代作業系統。今年外界預期，將迎來iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、tvOS 27、visionOS 27。
傳聞Apple Intelligence、Siri大改版
今年WWDC26最大關鍵字，預料仍是AI。Apple官方提到，WWDC26將帶來Apple平台更新，並聚焦AI進展、軟體工具與開發者工具。外界普遍關注，Apple是否會端出更完整的Apple Intelligence功能，以及延宕已久的新一代Siri升級。若Siri能進一步整合App操作、個人情境理解與跨裝置使用體驗，將成為今年WWDC最受矚目的發表重點之一。
會有新硬體嗎？目前官方尚未預告
至於WWDC26是否會有新硬體亮相，目前Apple官方尚未釋出相關預告。由於WWDC本質上仍是開發者大會，主軸通常放在軟體系統、AI功能、開發工具與平台技術，硬體部分應該會擺在9月份的秋天，屆時有望看到新一代iPhone。
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WWDC26將於2026年6月8日至6月12日舉行，最受矚目的Keynote主題演講，將於美國時間6月8日上午10點登場，換算台灣時間則是6月9日凌晨1點。
Keynote發表會將透過 apple.com/tw、Apple TV app及 Apple YouTube 頻道等平台直播，並將於串流直播結束後以隨選播放方式提供。
6系統全面升級
按照WWDC歷年慣例，Apple通常會在開發者大會上公開新一代作業系統。今年外界預期，將迎來iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、tvOS 27、visionOS 27。
傳聞Apple Intelligence、Siri大改版
今年WWDC26最大關鍵字，預料仍是AI。Apple官方提到，WWDC26將帶來Apple平台更新，並聚焦AI進展、軟體工具與開發者工具。外界普遍關注，Apple是否會端出更完整的Apple Intelligence功能，以及延宕已久的新一代Siri升級。若Siri能進一步整合App操作、個人情境理解與跨裝置使用體驗，將成為今年WWDC最受矚目的發表重點之一。
會有新硬體嗎？目前官方尚未預告
至於WWDC26是否會有新硬體亮相，目前Apple官方尚未釋出相關預告。由於WWDC本質上仍是開發者大會，主軸通常放在軟體系統、AI功能、開發工具與平台技術，硬體部分應該會擺在9月份的秋天，屆時有望看到新一代iPhone。