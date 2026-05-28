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P. LEAGUE+季後賽首輪G4今（28）日移師台鋼獵鷹主場展開生死決戰。賽前陷入淘汰邊緣的台鋼獵鷹，在開打前夕兩大洋將麥拉倫與飛鬥士同時因傷報銷，被迫以單洋將的殘缺陣容硬扛勇士。儘管獵鷹本土小將們燃燒鬥魂，在上半場咬住比分，但下半場防線終究不敵兵多將廣的台北富邦勇士。最終，勇士以109：79狂勝獵鷹30分，在5戰3勝制系列賽中以3：1挺進冠軍賽，將與桃園璞園領航猿爭奪最後金盃。賽後，許晉哲認為自己從回鍋以來變得很少去與裁判爭論整場比賽的吹判尺度，「我只有針對那一球發生了什麼事情，沒有整場球一直嫌裁判是偏向哪一邊。」此役尚未開打，獵鷹就傳來絕望噩耗。洋將麥拉倫因前役碰撞導致臀部嚴重受傷、完全無法施力，球團在權衡後已無奈將其註銷；而另一主力飛鬥士則飽受第二戰留下的輕微腦震盪後遺症所苦，同樣高掛免戰牌。這使得獵鷹今晚只能依靠翟蒙單核迎戰，在禁區高度與輪替上陷入極度劣勢。然而，退無可退的獵鷹並未輕言放棄。開賽本土小將配合翟蒙內外連線，跌破眾人眼鏡拉出一波8：0的開局。勇士隨即由古德溫與曾祥鈞還以顏色追平比分。首節中段戰況陷入拉鋸，獵鷹後衛白薩雖一度出現違反運動精神犯規送出球權，但郭少傑、謝宗融頂住傷勢在攻防兩端驚喜回應，甚至賞給對手麻辣鍋。直到首節終了前，勇士洪楷傑飆進高難度的壓哨三分彈，雙方以24：24戰成平手。次節成為比賽的分水嶺，獵鷹高度不足的致命傷逐漸暴露。勇士洋將古德溫徹底主宰進攻端，單節9投6中狂飆15分，縱使獵鷹陳范柏彥化身奇兵，單節外線3投3中死命救火，半場打完勇士仍以56：45建立起雙位數領先。易籃後，勇士拒絕夜長夢多，陳又瑋與古德溫聯手發動窒息式防守，趁著獵鷹體能下滑，轟出一波15：2的攻勢，瞬間將分差擴大至20分以上。眼看比賽逐漸定調，雙方肢體動作也開始變大，第三節尾聲獵鷹翟蒙在倒地後因不滿遭到碰撞，起身后奮力推倒周桂羽，引發揚科維奇前來理論，賽場一度爆發衝突。衝突過後，翟蒙吞下違反運動精神犯規，勇士則帶著90：59的31分巨大優勢進入末節。比賽自此失去懸念，末節淪為雙方練兵時間，曾祥鈞上演爆扣秀，而獵鷹剛迎來回歸的謝宗融在終場前又不慎踩到對手的腳扭傷退場。最終勇士毫無懸念地以30分之差關門成功。此役勇士古德溫狂砍全場最高的30分、6籃板，揚科維奇挹注18分、11籃板，控衛陳又瑋也走出前役低潮，高效貢獻12分、6助攻。順利挺進總冠軍賽後，勇士總教練許晉哲在記者會上展現風度，特別感謝台鋼獵鷹帶來的高強度對抗：「今天獵鷹在單洋將的情況下，上半場依然給我們製造了巨大的麻煩，我非常高興球員們在下半場及時做出了戰術修正與反彈。」此外許晉哲說自己回鍋以來，變得很少去與裁判爭論整場比賽的吹判尺度，「我好像也很少在那邊叫，也不會去跟裁判抱怨什麼，我只有針對那一球發生了什麼事情，沒有整場球一直嫌裁判是偏向哪一邊。我覺得我沒有這樣做，所以我還是希望回歸到戰術面跟訓練面上面。」談到接下來即將面對的強敵桃園領航猿，許總表示要向對手學習：「領航猿經歷了BCL和EASL的洗禮後，進步非常巨大，現在人人都是可用之兵。他們在年度最佳防守球員中就佔了四席，防守強度不言而喻。」許總點出，盧峻翔與伯朗領軍的小球陣容極難對付，阿提諾在禁區對進攻籃板的衝擊也是極大考驗，勇士必須帶著這一輪從獵鷹身上學到的進攻經驗，回去做好萬全的情蒐，全力迎戰接下來的冠軍爭奪戰。