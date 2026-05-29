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▲幻藍小熊（如圖）對於拿獎抱持「佛系心態」，俏皮表示得獎機率是五成。（圖／天空娛樂提供）

女團GENBLUE幻藍小熊赴韓出道3年，日前憑著專輯《MIRROR》首度入圍第37屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，將對上頑童、椅子樂團等前輩。除了得到入圍肯定外， 幻藍小熊還意外收到金曲歌王羅時豐暖心獻花祝福，上面寫上：「全員恭喜！幻藍入圍，金曲小熊！羅時豐祝賀！」讓收到花束的成員們直呼「很感謝前輩大牛哥這麼給力，收到他的鼓勵等於『獲獎率』百分百，因為能夠被他肯定就感覺像是得獎這麼開心。」幻藍小熊出道短短三年就能入圍金曲獎，得知消息的那刻全員抱在一起尖叫，隊長XXIN感動表示：「三年對很多人來說可能覺得很短，但我們這段時間真的賭上人生、拚盡全力，能夠入圍金曲獎是對我們的堅持最棒的肯定！」與幻藍小熊曾在金鐘獎上合作的羅時豐，除了獻花祝福，還親自傳訊息給每一位成員替她們加油打氣。能收到前輩的溫馨加持與鼓勵，讓幻藍小熊相當驚喜、感動，團員許媛媛更在影片中大聲示愛喊「大牛哥~LOVE YOU！」更計畫要幫羅時豐量身訂做一首電音舞曲當成禮物送給他。被稱作「最美高中生」的NICO則笑說，這是人生第一次被前輩送花，而且還是很夢幻的粉紫色花束，看了心情都愉悅一整天。首次入圍就正面對決頑童MJ116等超強前輩，讓團員們對於拿獎抱持「佛系心態」，但私下仍難掩想拚獎的企圖心。隊長XXIN坦言：「能跟這麼優秀的前輩一起入圍，是我們想都不敢想的榮幸！」更俏皮表示得獎機率是五成。談到最有機會奪獎的對手？團員們則一致點名頑童MJ116 ，雖對於拿獎僅有五成把握，但幻藍小熊也悄悄把「紅毯之戰」列為另一個重要戰場，團員們立下目標「希望能力拚紅毯前十美！」帶著金曲入圍光環持續衝刺的幻藍小熊，除了密集練唱、練舞外，更預告將於下半年推出全新創作專輯，朝向「進化系女團」邁進。除了全力投入音樂創作，幻藍小熊也積極進修戲劇、語言及各種創作課程，持續拓展多元演藝版圖，成員采甄日前獲電影公司青睞，首次以演員身分進軍大銀幕，作品預計於明年與大家見面。