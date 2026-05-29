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▲Gino不敢再使用外送平台，怕食物被惡搞。（圖／翻攝自IG@gino.t）

Gino昨（28）日在IG分享自己已經超過一個半月沒有使用外送平台點食物，原因是曾經看到一個新聞，外送員將鞋子裡的髒水倒進客人點的食物中，讓他嚇到不敢再使用外送平台。他也去了解外送平台對這樣的事件會有什麼處理方式，不外乎是將外送員帳號停權，以及賠償給消費者，就算喊告也只會賠15000萬元的罰款，這樣的方式讓他難以接受，Gino很好奇大家對此事件的看法，有網友分享像是麥當勞、星巴克、瓦城這種大品牌，都會有自己的封條，比較可以安心。Gino在IG分享，自己從4月5日開始就沒有使用外送平台點食物，因為他曾看到一則新聞是外送員將鞋子裡的髒水，還有腳趾縫中間的污垢全都加進客人點的食物中，恰好因為該名顧客會用監視器查看外送狀況，才看到這驚人的一幕。Gino說，這不僅噁心還會危害到生命安全，不知道髒水裡面有多少細菌，先前曾看過一名婦人在處理生蝦時不小心被刺到，隔天疼痛難耐就醫，才發現遭海洋弧菌、親水性嗜氧單胞菌感染，截肢後仍因敗血症不治身亡。Gino也請教律師，有沒有其他更積極的處理方式，律師朋友告訴他，消費者可以對外送員提告，但最後只會判2年以下有期徒刑，或是易科罰金15000元，就連外送平台也是將外送員帳號停權，賠償給消費者而已。Gino想到，如果將外送的食物用一個封條包起來，只要封條沒有被拆過，代表食物是安全的，「這個方法我想得出來，外送平台幾百幾千個員工想不出來嗎，是想不出來，還是沒有想積極的處理它呢？我只知道，這件事情不解決，我不會再叫外送平台任何一次！」沒想到留言區掀起不少討論，「我都自取比較多，比較安心，就是怕會有這種事」、「新巴克外送紙袋上會有封條，拆了就知道！」目前只有麥當勞肯德基這類的連鎖大公司，才會有封條的餐點」、「我兒子也是熊貓的，但是他說確實會有人惡搞，讓他們減少很多單」、「瓦城是用紅色束帶，塑膠袋整個封起來，推爆瓦城做法」。