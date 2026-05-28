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前民眾黨發言人楊寶楨日前宣布退黨，計畫以無黨籍身分參選台中市議員，近日與民眾黨中央委員蔡壁如接受媒體人黃暐瀚訪問，大聊黨內文化與提名制度，未料引來創黨主席柯文哲留言公開回擊。不過留言中打錯名字，蔡壁如懷疑是幕僚代操，但民眾黨立院黨團主任陳智菡今（28）日證實，該帳號由柯文哲本人使用。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》中狠酸，柯文哲竟然跟底下的兩個人計較，實在沒格局。吳子嘉直言，政黨有人退黨或被開除黨籍根本不稀奇，連他自己都被開除過，蔡壁如好不容易上媒體，討論這些制度問題只是「讓她混一混」罷了。沒想到楊寶楨談退黨潮、蔡壁如談一談，柯文哲就生氣了，這讓吳子嘉忍不住大酸：「你是誰？柯文哲是選總統的人呢！你是選總統的人，跟底下的兩個人在計較。你這什麼格局？拜託一下。」吳子嘉還大膽預言，喊話要柯文哲乾脆回家「洗洗睡」，把位子交給黃國昌，因為柯文哲涉及的背信罪絕對會進去關，他拍胸脯保證，這個案子太單純，法官不會客氣，明年年初就會定讞進去關，到時候聲音就沒有了，他呼籲柯文哲現在趕快去練打坐、練佛經，進去關的時候心情才會穩定一點。