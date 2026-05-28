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▲ 「韓屋村精緻銅盤烤肉」主打結合「銅盤烤肉＋圍圈火鍋＋韓式料理吃到飽」三大特色。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.28）

▲除了銅盤烤肉外，店內同步提供多款現點現做韓式料理，另外也提供 7款韓式手工小菜無限續用、以及包括高麗菜絲沙拉等十種蔬菜吧。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.28）

近年韓式餐飲市場持續升溫，從韓式燒肉、韓國炸雞到韓式鍋物皆持續受到年輕族群與家庭客青睞，義享時尚廣場看準韓式料理風潮，迎來曾風靡台灣的韓式「銅盤烤肉火烤兩吃」。7樓全新進駐的「韓屋村精緻銅盤烤肉」主打結合「銅盤烤肉＋圍圈火鍋＋韓式料理吃到飽」三大特色。韓屋村品牌經理表示，隨著飲食風潮的改變，消費者越來越偏好「少量多樣」的聚餐型態，不只想吃燒肉，也希望同時享受熱湯與現做料理。因此韓屋村將烤肉、火鍋與韓式料理結合，希望讓大家不用特地飛往韓國，也能在高雄輕鬆享受完整的韓式聚餐氛圍。「韓屋村」由高雄在地的「玉豆腐韓式料理集團」打造，延續集團 12 年韓式料理經驗，並結合集團火鍋品牌熬製湯底技術，讓消費者能同時享受銅盤烤肉的肉香，以及圍圈高湯的暖胃層次感。用餐型式主打高 CP值韓式吃到飽，平日午餐最低 538元起，即可享用 6款精選肉品、蔬菜自助吧、炸物、熟食與湯品；而最受矚目的688元方案則升級加入「澳洲和牛 M8-9」，並可無限享用 12款現點現做韓式料理；858元方案則再升級提供「澳洲 M8-9和牛頂級梅花部位」、美國 Prime級牛肉與松阪豬等高級肉品選擇。除了銅盤烤肉外，店內同步提供多款現點現做韓式料理，包括起士魚卵蛋捲、韓式炸雞、韓式炸醬麵、海鮮煎餅、豆腐煲與拳頭飯等人氣品項。其中「起士魚卵蛋捲」以濃郁起司搭配魚卵口感，成為店內招牌之一；韓式炸雞則提供洋釀、甘醬與初雪等多種經典口味。另外也提供 7款韓式手工小菜無限續用、以及包括高麗菜絲沙拉等十種蔬菜吧。為歡慶全台首店進駐高雄，即日起至6月30日試營運期間，凡點選 628元(含)以上方案，即免費招待每人一支價值 138元的「金蒜酥皮大虎蝦」；活動期間內用餐，每桌再加贈「四人同行一人免費券」乙張。