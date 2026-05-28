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高雄市某國小教師墜樓事件延燒多日，市長陳其邁今（28）日前往慰問家屬時表示，將由教育局組成教師支持諮詢委員會，並提出「強化教師支持系統」、「改革校事會議」與「妥善處理師生輔導」等改善措施。日前校園發生教師墜樓不幸事件，陳其邁今天前往關懷家屬時表示，對優秀教育夥伴的離去深感不捨，盼留給家屬空間，並已和教師團體討論，由教育局組成教師支持諮詢委員會。針對基層教師環境，陳其邁說，教師團體提出3大改善措施，包括「強化教師支持系統」、「改革校事會議」與「妥善處理師生輔導」等，市府一定會加速落實相關工作。陳其邁指出，強化教師支持系統方面，已要求教育局與衛生局合作，在「高雄市所屬各級學校教師諮商輔導支持體系設立辦法」的基礎上，擴大駐點心理師資源，增加心理諮商補助次數，由每人5次提高至12次；若經專業評估仍有需求，不受次數限制。此外也要求教育局重新檢視法規制度、檢討改善問題，分攤高雄教師站在第一線的工作壓力。陳其邁表示，第一線教師非常關心的校事會議，自己在議會答詢時，就支持全面檢討，已請教育局著手整理教育現場實際運用產生的缺失並進行改善，將全面導入市府跨局處資源，包括心理師、社工與醫療院所等。陳其邁也認爲，若現行制度面涉及到修法的部分，向教育部及立法院建議積極推動修法，落實教師權益保障，回歸教學專業，避免不必要的壓力與干擾。針對妥善處理師生輔導部分，陳其邁表示，事件發生後，教育局與校方立即啟動關懷與輔導機制，並依事件接觸程度，安排分級介入與陪伴；同步整合市府衛生局及大專院校資源，協調專業心理師駐校。教育局每日派員進駐校園，穩定校務運作，協助校園早日恢復安定。此外，高市府今天也召開府級心理健康促進及自殺防治例行性會議，會中多名專家學者提出因應措施，並再三提醒事件成因不宜過度簡化或單一歸因，應避免臆測擴大衝擊。此外，應進一步了解教師長假及復職前後狀況，同時確認受影響教師是否有足夠支持。