台鋼雄鷹超級洋砲「大哥」魔鷹，今（28）日面對中信兄弟，單場雙響砲、灌進5分打點，尤其第七局直接飛出球場的右外野全壘打，讓全場球迷歡聲雷動，賽後根據中職進階數據網站記錄，這發兩分砲飛行距離達到誇張的139公尺（約456.04英尺），為網站成立以來的最遠全壘打。
魔鷹首打席就開轟 第七局更扛出真．場外全壘打
魔鷹本場徹底發威，首局曾子祐保送上壘後，魔鷹就棒打兄弟王牌羅戈，以一發兩分砲助隊先馳得點，五局下再展現球棒控制力，打出反方向一壘安打，再添1分打點。
想不到還沒完，魔鷹第七局上場，又是在曾子祐上壘後，交手兄弟主力後援蔡齊哲，瞄準第2球131公里紅中失投變化球，一棒把球拉得又高又遠，魔鷹揮棒當下就確信步、目送球飛行，只見小白球最後飛躍球場右外野區域，等於直接把球扛出場外，形成罕見的真．場外全壘打。
擊球數據曝光 飛行時間6.1秒是什麼概念？
賽後中職進階數據網站也完整記錄下這次揮擊的軌跡，擊球初速185公里，擊球仰角33度、飛行時間6.1秒、飛行距離則達到139公尺（約456.04英尺），透過數據得知魔鷹這發全壘打有多恐怖，其中初速、飛行時間與距離，堪比世界巨星大谷翔平、洋基法官賈吉（Aaron Judge）的怪力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
魔鷹本場徹底發威，首局曾子祐保送上壘後，魔鷹就棒打兄弟王牌羅戈，以一發兩分砲助隊先馳得點，五局下再展現球棒控制力，打出反方向一壘安打，再添1分打點。
想不到還沒完，魔鷹第七局上場，又是在曾子祐上壘後，交手兄弟主力後援蔡齊哲，瞄準第2球131公里紅中失投變化球，一棒把球拉得又高又遠，魔鷹揮棒當下就確信步、目送球飛行，只見小白球最後飛躍球場右外野區域，等於直接把球扛出場外，形成罕見的真．場外全壘打。
擊球數據曝光 飛行時間6.1秒是什麼概念？
賽後中職進階數據網站也完整記錄下這次揮擊的軌跡，擊球初速185公里，擊球仰角33度、飛行時間6.1秒、飛行距離則達到139公尺（約456.04英尺），透過數據得知魔鷹這發全壘打有多恐怖，其中初速、飛行時間與距離，堪比世界巨星大谷翔平、洋基法官賈吉（Aaron Judge）的怪力。