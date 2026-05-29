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洛杉磯道奇隊的超級球星大谷翔平在28日對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中，雖然繳出6局無安打、僅失1分的優質先發並奪下本季第5勝，但比賽過程中罕見的情緒失控，被轉播單位拍到疑似飆出「美國國罵」。大谷翔平在比賽中因對自身控球不滿，透過轉播麥克風清晰地捕捉到了他脫口而出的「不雅詞彙」，不僅讓場邊播報員當場陷入尷尬沈默，更連著名投球分析專家「投球忍者」（Pitching Ninja）都公開認證。這場比賽中，大谷明顯與自身的控球狀態陷入苦戰。4局下半，他因為連續投出保送與觸身球導致失分，賽後他坦言：「整場比賽都在與無法投到預定位置的挫折感戰鬥。身為投手，我極度討厭送出保送。」這份對自己的極高標準，直接化為場上的真實反應。在2局下半兩出局、球數2壞球後，一顆97英里（約156.1公里）的速球明顯偏離外角低位，憤怒的大谷直接在投手丘上大聲飆出英文髒話（F-word）。由於當時麥克風收音效果絕佳，這聲怒吼直接傳遍全美。針對這突發狀況，當地轉播單位《SportsNet LA》的播報室頓時瀰漫著尷尬氣氛。主播史蒂芬·尼爾森（Stephen Nelson）顯然被驚嚇到，語帶結巴地表示：「喔……他可能說了那個字（F-word）。」而球評艾瑞克·卡洛斯（Eric Karros）試圖緩頰稱「那是日文的不雅用語」，但主播尼爾森卻冷靜回擊：「那是全球通用的語言，我想大家應該都聽得很清楚。」隨後在5局上半的打擊過程中，大谷在擊出界外球後，再次被鏡頭捕捉到類似的憤怒反應。這些片段隨後被有「投球忍者」之稱的知名分析師羅伯·弗里德曼（Rob Friedman）剪輯並發布於社群媒體，他戲稱：「翔平今天連發了幾次髒話，這是一次令人印象深刻的『不適切二刀流用語』。」平時總以溫厚形象示人的大谷翔平，罕見地在比賽中出現情緒外露，反而讓美國媒體感到「真實」。事實上，在大聯盟這類高張力的環境中，投手對自我要求的極致往往會伴隨著高昂的情緒壓力。儘管發生了這段「麥克風事故」，大多數球迷與媒體對此仍採取理解態度。不少資深球評認為，這正是大谷翔平對於「追求完美」的最真實寫照。