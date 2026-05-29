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洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平，昨（28）日在主場對陣科羅拉多落磯隊的比賽中，繳出6局無安打、僅失1分並奪下本季第5勝的壓制性表現，同時還貢獻了一支驚天首局首打席全壘打。在大谷退場後約40分鐘，美國體育權威媒體ESPN發佈了一則數據圖表，瞬間在全美引發軒然大波。ESPN旗下的數據統計官方帳號發布了最新資訊，指出大谷翔平將以「0.82」的防禦率進入6月的賽程。該媒體進一步分析，自從1913年防禦率成為大聯盟正式統計數據以來，這項數據在至少投滿50局的投手中，名列歷史第9低。儘管大谷目前因局數累積，距離「規定投球局數」僅差一線之隔，尚未能正式擠進官方排行榜，但這項壓倒性的防禦率已足以震驚聯盟。這項數據精準地視覺化了大谷翔平在投手丘上的統治力，讓許多觀看數據圖表的球迷直呼：「這根本是在開玩笑，他已經超越了人類。」大谷翔平這種「投手丘上無人能敵，打擊區內又是頂尖強打」的雙重身份，讓全美棒球迷陷入了集體的「恐懼與讚嘆」。針對這項0.82的數據，社群網路上湧現了大量評論：「這完全是不公平的競爭，打者面對他簡直是恐怖故事」、「要在現代棒球中維持 0.82 的防禦率，簡直荒謬到令人發笑。」、「他既是頂級打者，又是 0.82 防禦率的先發投手，請問對手該如何制定戰術」。許多球迷表示，大谷翔平在比賽中展現的技術跨度，已經完全超出了常理。即便今日比賽中他因控球掙扎而顯得有些情緒化，但最終結果依然是6局無安打1失分的表現，這種即便狀態不佳仍能繳出王牌數據的能力，讓球迷們找不到形容詞來讚美這名歷史級的二刀流巨星。