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▲經典港劇《金裝四大才子》將重播，許多劇迷期待不已。（圖／年代提供）

喜愛經典港劇的觀眾有福了！千禧年風靡亞洲的經典古裝喜劇《金裝四大才子》即將在台播出。這部結合詩詞歌賦與無厘頭笑料的大戲，除了劇情熱鬧非凡，最讓劇迷津津樂道的，莫過於戲裡大談戀愛的男女主角張家輝與關詠荷，在現實生活中正是高調相愛的夫妻檔。觀眾將能透過螢幕，重溫兩人當年戲裡戲外「真情流露」的珍貴粉紅畫面。在《金裝四大才子》中，張家輝飾演風流倜儻、才華橫溢的「唐伯虎」，為了追求華府的傲嬌丫鬟「秋香」，不惜隱瞞身分賣身為奴，在戲裡吃盡苦頭、花招百出。然而，當時戲外的張家輝與關詠荷早已是公開的演藝圈模範情侶。這段「奉旨談戀愛」的安排，讓兩人在劇中的對手戲火花四射，眼神裡的愛意完全藏不住，被港劇迷譽為「放閃神劇」。值得一提的是，當年的當家花旦關詠荷在劇中更展現神級演技，一人分飾兩角。她不僅是溫柔聰慧的「秋香」，還同時挑戰了冷豔決絕的東廠密探姐姐「秋月」。姐姐「秋月」在劇中與唐伯虎有著複雜的生死糾葛，妹妹「秋香」則與唐伯虎歡喜冤家，等於讓張家輝在戲裡同時對上「兩個關詠荷」，三角關係精彩絕倫，也極度考驗兩人的默契與演技。這部充滿粉紅泡泡與爆笑情節的《金裝四大才子》即將帶領台灣觀眾重回港劇黃金年代，看金馬影帝當年如何一邊搞笑、一邊將美嬌娘「追回現實」，《金裝四大才子》於5月29日起，每週一至週五晚間10點於年代MUCH台、晚間8點壹綜合台播出。