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2026年法國網球公開賽男單賽場今（28）日爆出最震撼的大冷門。世界排名第一的義大利球王辛納（Jannik Sinner），在第二輪面對世界排名第56位的阿根廷選手塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）時，在盤數2：0領先、第3節甚至手握聽牌優勢下，因不敵高溫最終以3：6、2：6、7：5、6：1、6：1慘遭驚天逆轉。這不僅終結了自己從2月以來的恐怖30連勝紀錄，更成為繼傳奇名將阿格西（Andre Agassi）在2000年法網出局後，26年來首位在法網第二輪（或更早）止步的男單頭號種子。由於兩屆衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因右手腕傷勢退賽，外界原本一致看好正值巔峰的辛納能夠順利登頂，奪下生涯唯一沒拿過的法網冠軍、完成全滿貫紀錄。在知名博彩公司的賠率中，辛納此戰的勝率是誇張的「1賠50000」，而對手塞倫多羅的勝率僅僅32比1，未料烈日之下竟徹底改變了劇本。比賽開局一如預期，辛納輕鬆以6：3、6：2拿下前兩盤。第三盤辛納更是勢如破竹取得5：1的絕對領先，晉級似乎已經唾手可得。然而，現場氣溫一路從開賽的攝氏29度一路飆升至32度，高溫與嚴酷的濕度此時讓球王的身體開始出現不適的症狀。辛納隨後在場上表現判若兩人，竟然不可思議地連輸了18個球。當他在5：4領先、面臨0：40的破發危機時，他痛苦地在紅土球場上彎下腰，隨後緩步走回休息椅。此時他全身的淺藍色戰袍已被汗水完全浸透，他向裁判請求醫療協助，並因強烈暈眩與不適離開球場測量血壓。雖然辛納在接受醫療處理後重新回到球場，防護員也在他的飲用水中緊急添加了礦物質，但球王的身體顯然已經撐不下去。接下來的比賽竟完全變成單方面的屠殺。辛納因為身體極度虛弱，在場上幾乎無法奔跑，只能頻繁利用放小球和發球上網試圖縮短回合。每次換邊時，他都只能拿著手持電風扇對著自己吹，並在脖子周圍敷上滿滿的冰袋。但這些努力都無法幫助他恢復，辛納在接下來的20局比賽中慘痛地輸掉了18局。塞倫多羅最終輕鬆地以6：1、6：1拿下了第四、五盤，完成了這場大滿貫歷史上最不可思議的逆轉秀。賽後爆冷贏球的塞倫多羅沒有瘋狂慶祝，只是低調地向觀眾揮手致意。他在賽後訪問中表示：「這對他（辛納）來說真的太艱難了。前兩盤我每盤都拿不到超過3局，我覺得自己有點幸運……他才是一直表現更好、更配得上這場勝利的人。但我不知道後來發生了什麼，我很為他感到難過，希望他能早日康復。」事實上，巴黎的高溫在今年法網已讓多位名將吃足苦頭。前幾天名將路德（Casper Ruud）就直言自己在場上熱得像個「殭屍」，捷克小將門希克（Jakub Mensik）更是在五盤大戰後直接在場上虛脫倒地。隨著頭號種子辛納的意外出局，本屆法網男單籤表中，喬科維奇（Novak Djokovic）成為了全場唯一拿過大滿貫冠軍的男子選手。這也意味著，自2023年美網以來，大滿貫男單冠軍由辛納與艾卡拉茲壟斷的時代首度被打破，今年的法網勢必將迎來全新的王者。