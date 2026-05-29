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▲雨琦（右2）在台上叫舒華（右1）幫忙確認有沒有眼屎，兩人搞笑互動讓粉絲全笑翻。（圖／翻攝自i-dle 아이들FB）

韓國女團i-dle近期舉行《SYNCOPATION》演唱會，27日於澳洲墨爾本的羅德拉沃競技場（Rod Laver Arena）開唱。5位成員不僅帶來多首人氣歌曲，還在台上與粉絲互動。不過其中一段當小娟等人正在跟粉絲說話時，雨琦突然轉頭用中文偷問一旁的舒華：「我有眼屎嗎？」搞笑畫面全被拍，讓粉絲笑翻直呼：「可以顧一下形象嗎？」i-dle在27日於墨爾本開唱，其中成員輪流向好久不見的粉絲打招呼時，雨琦趁空檔突然轉向一旁的舒華，用中文偷偷問她：「我有眼屎嗎？」因為舒華沒聽清楚，雨琦還問了兩次，直到舒華說沒有，她才一臉安心，轉回去繼續面向舞台。而這個搞笑片段也直接被瘋傳，只是想偷偷確認外貌的雨琦，一定沒想到她的唇語已經全部被奶味藍（官方粉絲暱稱）破解，還有人笑說她「屎」這個字的發音好像特別用力，紛紛笑喊：「怎麼覺得那個屎字特別用力」、「她們是不是忘記不管講中文還是講韓文，奶味藍們都會讀唇語」、「咬字清晰到我都看得到她的捲舌。」i-dle的演唱會《SYNCOPATION》在今年2月於首爾開跑後，陸續到台北、泰國曼谷等地開唱，目前已進行到澳洲場，分別於27日、30日在墨爾本羅德拉沃競技場與雪梨庫多斯銀行體育館（Qudos Bank Arena）開唱。稍作休息後，i-dle又會在6月13日開始到新加坡、日本、香港等地繼續進行演唱會，與世界各地的粉絲見面。