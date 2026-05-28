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馬英九基金會風波不斷，前國安會秘書長金溥聰今（28）日接受專訪時自爆，曾接到馬英九大姊馬以南電話質疑他糊弄馬英九，他當下認為不妥便隨即掛斷，更對馬以南願上法庭強硬回嗆「要講就來」。金溥聰與馬家人的糾纏被攤在陽光下，議員詹江村不滿，在臉書發文痛批金溥聰「已經夠難看了」，要求他回美國去，別再介入馬英九的家務事。詹江村直言，如果蕭旭岑與王光慈有貪瀆違法，交由法院處理就好，金溥聰身為長居美國的人，台灣人的事不勞他操心。他認為蕭旭岑沒有必要辭去副主席，甚至力挺鄭麗文在法律判決前應該當部屬的後盾，否則如果只因他人沒有證據、嘴砲瞎扯的放話就要求員工辭職配合調查，只會讓其他人心寒。詹江村也向藍營側翼喊話「放下吧」，直指黨主席選舉已經過去，不論過去支持誰，現在既然鄭麗文當選，就該放手讓她做看看。他痛批，那些一口一個「鄭大嘴」的國民黨老派宮廷繼承人「夠了吧」，不尊重一票一票選出來的鄭麗文，就是不尊重基層黨員，呼籲深藍選區的政治人物，不要以為打擦邊球基層看不出來。