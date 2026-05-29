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隨著大聯盟季中交易期限（8月3日）逐步逼近，底特律老虎隊左投史庫柏（Tarik Skubal）已成為今年交易市場上最熱門的搶手貨。這名29歲、曾兩度榮膺賽揚獎的強投，合約將於本季結束後到期，若老虎隊無法在短期內完成續約，將面臨球員自由身流失的風險。根據《The Athletic》資深分析師、前球團總經理鮑登（Jim Bowden）的分析，史庫柏的身價取決於他的「使用期限」，老虎如果要交易就要快，才能盡可能換回好籌碼。鮑登（Jim Bowden）分析指出，史庫柏的交易價值與「使用時間」直接掛鉤。老虎隊面臨與昔日天使隊處理大谷翔平合約時同樣的困境，若不趁早將即將進入自由市場的王牌脫手，將無法換取足夠的球團未來基石。鮑登指出，交易時機是核心變數。若能在7月初即完成交易，收購球隊能獲得長達3個月的王牌使用權，付出的新秀潛力股自然必須更高；若拖延至8月初交易期限前夕，使用效期縮短，老虎隊對於換取優質農場新秀的要求也會隨之改變。因此，這場爭奪戰的角力焦點，全在於各球隊願為史庫柏支付多少未來籌碼。在眾多競逐者中，洛杉磯道奇隊被視為最大熱門。外界認為，若道奇能將史庫柏納入現有先發輪值，打造出包含山本由伸、大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的夢幻陣容，這將成為聯盟歷史上最「令人恐懼」的先發戰力，也是道奇奪冠的最後一塊拼圖。道奇隊強大的農場深度與對外野、年輕投手的養成資源，使其具備與老虎隊進行大規模交易的底氣。然而，挑戰者依然眾多。包括農場資源深厚的坦帕灣光芒隊、急需王牌坐鎮先發輪值的小熊隊，以及伺機而動的洋基隊、教士隊與響尾蛇隊，都已將史庫柏列入補強目標。這場搶人大戰還有一個最重要的前提：史庫柏的身體狀況。老虎隊若想換取足以改變球團命運的頂級包裹，必須先證明史庫柏已擺脫左肘不適的隱憂，並找回過去兩年統治級的投球狀態。