女星林雨葶去年因演出戲劇《我們六個》小三角色受到關注，本月17日迎來36歲生日，她的願望竟然是：「希望36歲可以認真喝水。
」並戒掉手搖飲料，才能保持身體健康，陪女兒長大。林雨葶的女兒現在3歲多，已經會說「母親節快樂」，有次她外出聚餐，女兒竟想她想到在家暴哭，好在有老公安撫，女兒才冷靜下來，讓林雨葶既心疼又覺得女兒實在太可愛。
林雨葶生日願望竟是多喝水 希望健康陪女兒長大
迎接36歲的林雨葶，現階段最大的願望是希望身體健康、
工作順利，笑說：「健康一定要，才有更多體力賺錢陪女兒長大。」 接著立下超難挑戰，表示自己必須戒掉不喝水的壞習慣， 苦笑坦承自己一天幾乎喝不到600cc白開水， 平常全靠手搖飲和咖啡度日。林雨葶說：「我真的很不愛喝水， 只喜歡喝有味道的東西。」多年來一直想改掉習慣卻始終失敗， 隨後也補充，自己其實有固定做健康檢查，目前「腎還堪用」， 推測可能和平時有運動習慣有關。
提到3歲女兒，林雨葶也分享暖心趣事，
透露女兒現在已經開始懂節日，母親節還會主動對她說「 母親節快樂，我愛你」，讓她相當感動。 日前她和朋友外出吃生日餐時，女兒因為太想媽媽在家爆哭， 最後爸爸安撫說「媽媽生日，和朋友去慶生了」，女兒才冷靜下來， 甚至還想送自己最喜歡的牛奶和草莓多多給她當生日禮物， 讓當媽的林雨葶感到十分暖心。
演小三走紅 林雨葶不怕被罵
林雨葶去年因「小三」角色引發討論，
被問到未來是否擔心被貼標籤？她完全不在意， 更透露自己當時其實「沒有演夠」。林雨葶表示：「 因為電視台播出尺度關係，很多情緒和肢體表演都受到限制， 原本想演更瘋，但很可惜沒辦法完全發揮。」
林雨葶分享，若未來還有機會挑戰類似角色，
反而希望能演得更極端，「我不怕醜，瘋子、乞丐我都想演， 希望大家看到我更多不同樣子。」 也透露自己很欣賞日本演員安藤櫻與韓國演員金泰梨， 認為兩人的演出都帶有很真實的生活感，表演相當細膩。
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迎接36歲的林雨葶，現階段最大的願望是希望身體健康、
提到3歲女兒，林雨葶也分享暖心趣事，
林雨葶去年因「小三」角色引發討論，
林雨葶分享，若未來還有機會挑戰類似角色，