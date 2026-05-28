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法國網球公開賽今（28）日傳出本屆賽事最大冷門，世界排名第一的頭號種子辛納（Jannik Sinner），在第二輪比賽中面對阿根廷好手瑟倫多洛（Juan Manuel Cerundolo），原本前兩盤優勢明顯，不料受巴黎極端高溫影響，身體出現嚴重不適，最終在五盤苦戰後被瑟倫多洛以3：6、2：6、7：5、6：1、6：1逆轉，無緣挑戰個人生涯全滿貫紀錄。比賽初期，辛納展現了球王統治力，輕鬆拿下前兩盤。第三盤他更以5：1大幅領先，眼看勝券在握。然而，場上氣溫隨後飆升至攝氏33度（約華氏91度），長期不適應極端高溫的辛納，在比賽末段體能出現嚴重下滑。轉播鏡頭捕捉到，辛納不僅擊球節奏明顯變慢，甚至在場上顯得步履蹣跚、神情沮喪。在第三盤5：4領先、準備保發拿下比賽的關鍵時刻，辛納雙手扶膝、表情痛苦，並隨即呼叫醫護人員進場。根據BBC報導，辛納當時在場上向教練團隊表示自己感到「頭暈」且有「想嘔吐」的噁心感，甚至在醫療暫停後回到場上，全身上下已被汗水徹底浸透，完全失去往日風采。面對突如其來的身體狀況，辛納不僅在第三盤遭到逆轉，隨後的第四、五盤更是戰力大幅衰退，僅取得寥寥兩局。阿根廷黑馬瑟倫多洛則保持冷靜，把握住對手體能崩盤的機會，連續兩盤以懸殊比數鎖定勝局，爆冷擊敗這名自二月以來保持30連勝紀錄的頂尖球員。瑟倫多洛賽後對辛納的狀況表達了同情：「當時真的替他感到艱難。前兩盤我幾乎贏不了超過三局，這場比賽本來是他該贏的，我不確定後來發生了什麼，但希望他能盡快康復。」這是辛納本季在紅土賽場的首場失利，也是他自今年2月以來首次吞敗。隨著頭號熱門辛納意外止步第二輪，加上衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺陣，男子單打賽場的局勢瞬間變得群雄割據。這不僅讓塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）看見奪下生涯第25座大滿貫的絕佳良機，也讓後續的戰況增添了無限變數。