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▲魔鷹第七局扛出兩分砲，看似錦上添花，結果中信兄弟第九局上演反攻，最後就剛好輸在這2分。（圖／台鋼雄鷹提供）

中信兄弟今（28）日客場挑戰台鋼雄鷹，打擊終於有回魂跡象，第2局就靠王威晨、張仁瑋2支長打攻下分數，終止連續29局無得分悲慘紀錄，還一度熱血追平比分，結果投手群痛失關鍵分。生涯在澄清湖防禦率僅1.44的羅戈，本場狀態不佳、苦撐6局失4分退場，牛棚又被魔鷹雙響砲打趴，最可惜的是，第九局打線還一度上演絕地反攻拿到2分，最後仍輸在第七局魔鷹的兩分砲，再度展示101種輸球方式。兄弟自22日對味全龍第八局攻下1分後，後續連續3戰、橫跨5場、累積29局無得分，直到第二局打線才逐漸回魂，靠王威晨、張仁瑋2支長打攻下分數，終止隊史更名後最長局數無得分紀錄，王威晨上壘後的帥氣開槍手勢，讓兄弟球迷都大呼感動。打線還不只於此，第四局再靠許庭綸關鍵安打直接追平，甚至到第九局都還有攻勢產生，全場9支安打攻下4分，全隊有3人敲出雙安，打線明顯盡力，結果卻輪到投手端出狀況。本場先發羅戈，此前生涯在澄清湖棒球場6場先發，合計吃下31.1局僅失掉5分自責分、防禦率1.44、還飆出29次三振，數據堪稱鬼神級，結果本場首局就挨魔鷹兩分砲，就在球隊剛追平的下一個半局，羅戈罕見單局被打出4安打再失2分，最後用96球苦撐6局失4分退場，值得注意的是，賽前以54次三振暫居中職三振王的他，本場僅投出2K，是2024年加盟中職以來，首次投滿6局、三振數卻僅有2次以內的比賽。羅戈退場後，兄弟第七局換上蔡齊哲出戰，他過去2年總計90.1局、僅被打出7轟，本季10局就被打出2支全壘打，結果剛好在此時被狙擊，一顆131公里變化球投到紅中，被魔鷹直接扛出球場外，台鋼雄鷹再添增2分保險分。魔鷹這發全壘打有多重要？九局上兄弟打線仍不氣餒，開局連2支安打攻占二三壘，把台鋼雄鷹逼出守護神林詩翔，後者驚險化解危機仍失掉2分，要不是沒有魔鷹七局下驚天兩分砲，兄弟已經追平比分。回顧兄弟這波7連敗低潮，開端就是17日在亞太交手統一獅，第六局被攻下4分逆轉輸球，第2、3戰同樣是牛棚放火吞敗，接著就輪到打線完全熄火，近3場一分未得，這場打線回魂剛攻下4分，投手端又被魔鷹打趴，投打兩端輪流出狀況，展示101種輸球方式。